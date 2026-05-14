Lộ nội thất Audi Q9 - SUV đầu bảng đấu Mercedes-Benz GLS, BMW X7

Mẫu SUV đầu bảng Audi Q9 vừa chính thức được hé lộ ngoại thất, cho thấy tham vọng của thương hiệu trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.

Mặc dù các đối thủ cùng phân khúc như Mercedes-Benz, BMW hay Lexus đã hiện diện trong phân khúc SUV full-size từ nhiều năm, Audi vẫn tỏ ra chậm chân khi chỉ có Q7 và Q8 là các thiết kế đứng đầu trong dải sản phẩm SUV hạng sang.
Hãng đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của mẫu xe đầu bảng Audi Q9 thông qua việc hé lộ thiết kế nội thất hoàn toàn mới, vốn sẽ được áp dụng cho nhiều sản phẩm tương lai.
Nổi bật nhất là thiết kế bảng đồng hồ taplo và màn hình Audi MMI kỹ thuật số dạng Panorama, tuy nhiên vẫn được phân vùng cụ thể thay vì một khối liền lạc như trên mẫu xe điện AUDI E7X dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Hãng xe Đức gần như loại bỏ toàn bộ phím bấm vật lý trên bảng taplo, chuyển sang điều khiển thông qua màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, người lái vẫn có thể thao tác bằng các nút chức năng tích hợp trên vô lăng.
Theo một số nguồn tin, kích thước của bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình phụ có kích thước lần lượt là 11.9 inch, 14.5 inch và 10.9 inch.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa da nhân tạo (leatherette), da thật và da Nappa cao cấp, kết hợp cùng các vật liệu mang phong cách sang trọng như len hay vi sợi Dinamica...
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama có kích thước 1,5 m² được chia thành 9 phần, có thể thay đổi độ trong suốt thông qua một phím bấm điện tử, giúp ngăn chặn đến 99,5% tia UV.
Trải nghiệm người dùng càng được nâng tầm thông qua hệ thống âm thanh cao cấp Bang &amp; Olufsen với khả năng giả lập 4D, kết hợp cùng hệ thống đèn viền nội thất động IAL.
Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 7 hoặc 6 chỗ ngồi - vốn nâng cấp hàng ghế thứ hai thành 2 ghế thương gia độc lập, đi kèm tính năng sưởi, làm mát và massage.
Tất cả mọi vị trí ghế ngồi đều được điều khiển điện, bao gồm cả hàng ghế thứ ba. Đặc biệt hơn, mọi cửa đều được trang bị tính năng đóng/mở tự động với hệ thống an toàn tích hợp.
Với những nâng cấp ấn tượng dành cho mẫu SUV này, Audi đặt ra tham vọng dẫn đầu trong phân khúc xe hạng sang cỡ lớn, đặc biệt là khi mẫu sedan Audi A8 đã tạm thời dừng sản xuất. Theo một số nguồn tin, Audi Q9 sẽ được giới thiệu toàn cầu vào tháng 7/2026.
Cách lái xe an toàn khi bị tạt đầu

Trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, đặc biệt tại các đô thị lớn, tình huống bị phương tiện khác bất ngờ tạt đầu xảy ra khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
10 mẫu xe RV đẹp nhất thế giới

RV (recreational vehicle - xe hoán cải) là dòng xe giúp người sử dụng có thể vừa dịch chuyển từ điểm này đến điểm khác, trong khi vẫn có những tiện nghi cơ bản và không gian phục vụ cuộc sống hàng ngày...
Hà Nội dự kiến siết xe ôm chạy xăng

Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp, xe ôm truyền thống chạy xăng được lưu thông trong vùng phát thải thấp ngoài các khung giờ cấm nếu đáp ứng quy chuẩn khí thải.
VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí "nhẹ hầu bao"

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
