Mercedes-Benz C-Class thuần điện chính thức ra mắt

Sau thời gian dài chờ đợi, Mercedes-Benz C-Class electric đã chính thức ra mắt, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét khi hãng hợp nhất dải sản phẩm động cơ đốt trong và xe điện vào một hệ sinh thái chung.

Ngôn ngữ thiết kế mới trên Mercedes-Benz C-Class electric

Khác với cách đặt tên cũ (EQC Sedan), đối thủ trực tiếp của BMW i3 giờ đây được gọi đơn giản là C-Class electric, không còn hậu tố "EQ". Thiết kế cũng thay đổi đáng kể: loại bỏ kiểu dáng bo tròn gây tranh cãi trên các mẫu EQE hay EQS, thay vào đó là phong cách sắc nét, tương tự GLC EQ.

So với bản động cơ đốt trong, Mercedes-Benz C-Class electric sở hữu diện mạo hoàn toàn mới với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ các mẫu xe kinh điển như W111 hay W108. Điểm nhấn là tùy chọn lưới tản nhiệt phát sáng với 1.050 điểm LED. Họa tiết ngôi sao đặc trưng xuất hiện trên cả cụm đèn trước, sau và thậm chí được tích hợp vào cửa sổ trời Panorama với 162 chi tiết phát sáng.

Nội thất Mercedes-Benz C-Class electric nổi bật với màn hình MBUX Hyperscreen 39.1 inch. Ở cấu hình cao, xe có cụm đồng hồ 10.3 inch kết hợp hai màn hình cảm ứng 14 inch. Bản tiêu chuẩn vẫn giữ màn hình trung tâm và sau vô lăng, nhưng thay màn hình hành khách bằng một tấm ốp kỹ thuật số hiển thị hình ảnh. Trục cơ sở được kéo dài thêm 97 mm, đạt 2.962 mm, giúp không gian để chân rộng rãi hơn.

Mercedes-Benz C-Class electric mạnh mẽ với 2 động cơ điện

Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric sử dụng 2 động cơ điện, cho ra công suất tối đa 490 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Với bộ pin điện dung lượng 94 kWh, xe có thể di chuyển 592 đến 762 km theo chuẩn WLTP trong một chu kỳ sạc. Dù thấp hơn mức 792 km của CLA EQ, con số này vẫn vượt GLC EQ khoảng 49 km, nhờ hệ số cản gió chỉ 0,22 (so với 0,26 của GLC EQ).

Mercedes-Benz cũng cho biết đang phát triển phiên bản dẫn động cầu sau với tầm hoạt động lên tới 800 km. Với công suất sạc DC tối đa 330 kW, xe có thể bổ sung 325 km chỉ sau 10 phút sạc. Thương hiệu gọi đây là "mẫu C-Class thể thao nhất từ trước đến nay", với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây, tốc độ tối đa 210 km/h.

Xe còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau (tối đa 4,5°), giúp bán kính quay đầu chỉ 11,2 m. Ở tốc độ thấp, bánh sau quay ngược chiều bánh trước để tăng độ linh hoạt; ở tốc độ cao, chúng quay cùng chiều để cải thiện độ ổn định.

Đáng chú ý, hãng khẳng định mẫu xe này mang lại cảm giác êm ái "như Mercedes-Benz S-Class trên những hành trình dài". Điều này đạt được nhờ hệ thống treo khí nén thích ứng, sử dụng dữ liệu từ Google Maps và nền tảng đám mây để "đọc trước" mặt đường, cùng kính cách âm nhiều lớp và hệ thống điều hòa vận hành êm hơn.

Mercedes-Benz C-Class electric chỉ có biến thể sedan và chưa có kế hoạch ra mắt bản wagon. Xe dự kiến được bán tại Mỹ từ nửa đầu năm 2027. Sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy thương hiệu đến từ Đức đang nghiêm túc tái định vị danh mục sản phẩm điện hóa, không chỉ về công nghệ mà còn cả ngôn ngữ thiết kế và trải nghiệm người dùng.