Malaysia bán nhiên liệu sinh học B15 cho ô tô

Dầu diesel sinh học B15 chưa phải điểm dừng cuối

Paultan đưa tin, từ 1/6, Malaysia sẽ tăng tỷ lệ pha trộn diesel sinh học từ B10 lên B15. Theo đó, diesel sinh học B15 sẽ bao gồm 15% methyl ester dầu cọ (PME) và 85% diesel dầu mỏ, thay thế cho hỗn hợp B10 hiện tại (với 10% PME), mà không phát sinh thêm chi phí cho người dùng cuối, theo báo cáo của Bernama.

Dầu diesel sinh học tại Malaysia hiện đã triển khai loại B15. Ảnh: Paultan

Hỗn hợp diesel sinh học mới sẽ được sản xuất bởi 19 nhà máy được cấp phép, có tổng công suất hàng tháng đạt 1,5 triệu lít.

Đáng chú ý, việc chuyển sang B15 chưa phải là điểm dừng cuối bởi Malaysia đã có các kế hoạch nâng cấp lên B20 và B30, với tiềm năng đạt đến B50 trong tương lai.

Tuyên bố vào tháng trước, Phó Thủ tướng Malaysia, ông Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi cho biết, tỷ lệ pha trộn sẽ được tăng lên theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào sự phù hợp của thị trường và năng lực của ngành công nghiệp.

Trước khi triển khai, chính phủ đã đảm bảo với những người sử dụng xe máy dầu rằng không có vấn đề tương thích nào phát sinh từ việc sử dụng diesel sinh học lên đến mức B20, sau khi các tiêu chuẩn hỗ trợ loại nhiên liệu này được áp dụng từ năm 2020.

Vào tháng 4 trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia, ông Akmal Nasrullah Mohd Nasir cho biết, khi các tiêu chuẩn này trở thành bắt buộc, việc sử dụng diesel sinh học sẽ không gây ra hư hỏng cho phương tiện.

"Chính phủ đã bắt buộc các động cơ và phương tiện phải tương thích với B20 vào năm 2020, điều đó có nghĩa là ngành công nghiệp đã được cung cấp đủ thời gian để chuẩn bị", Bộ trưởng Kinh tế Malaysia nói.

Tại Việt Nam, dầu diesel sinh học hiện chưa được thương mại rộng rãi mà mới chỉ có xăng E10. Tuy nhiên mới đây, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết là cơ sở pha chế nhiên liệu sinh học diesel B5 đầu tiên tại Việt Nam được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chứng nhận và sẵn sàng cung ứng B5 cho các đối tác.

Nhiên liệu diesel sinh học B5 đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thử nghiệm sử dụng trên đầu máy, nhằm tìm kiếm giải pháp tối ưu cho chuyển đổi năng lượng xanh phương tiện đường sắt.

Nhiều hãng xe tại Malaysia cho biết động cơ đời mới tương thích với nhiên liệu dầu diesel sinh học B20. Ảnh: Paultan

Xe đời mới ở Malaysia hầu hết tương thích với B20

Các hãng xe tại Malaysia cũng xác nhận các loại ô tô động cơ diesel đời mới đều tương thích với dầu diesel sinh học có tỷ lệ phối trộn cao.

Theo đó, Isuzu Malaysia cho biết, đối với dòng xe bán tải D-Max, tất cả các phiên bản bắt đầu từ năm 2020 đều đã được điều chỉnh để có thể xử lý lên đến B20, bao gồm mọi phương tiện hiện đang được hưởng chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

Bermaz Motor, nhà phân phối Mazda tại Malaysia cho biết tất cả các phiên bản của Mazda BT-50 (về cơ bản là sử dụng các khối động cơ 1.9 lít và 3.0 lít của Isuzu) đều có thể hoạt động bằng diesel sinh học B20, với điều kiện nhiên liệu đáp ứng các thông số kỹ thuật. Khi sử dụng nhiên liệu tuân thủ các tiêu chuẩn, phương tiện vẫn được áp dụng chế độ bảo hành của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, hãng nói thêm rằng việc sử dụng diesel sinh học B20 có thể dẫn đến giảm khả năng tăng tốc cũng như hiệu suất lái xe tổng thể, và cho biết đèn cảnh báo lọc nhiên liệu có thể sáng sớm hơn khi hoạt động bằng diesel sinh học B20 do đặc tính của loại nhiên liệu này.

Bên cạnh đó, Bermaz Motor cho biết đối với các mẫu xe Mazda được trang bị động cơ Skyactiv-D, như CX-5 và CX-8, việc sử dụng diesel sinh học B20 là không nên. Sách hướng dẫn sử dụng của xe cũng ghi, chỉ có dầu diesel B7 được phép dùng cho động cơ Skyactiv-D, vì việc sử dụng các hỗn hợp diesel sinh học cao hơn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và phạm vi bảo hành.

Trong khi đó, Hyundai Malaysia cho biết các động cơ diesel của họ (Staria, Santa Fe đời cũ, Palisade...) tương thích với diesel sinh học B30, tuân thủ tiêu chuẩn EN16709 hoặc ASTM D7467 như được ghi trong sách hướng dẫn sử dụng, mặc dù hãng nói thêm rằng B7 sẽ mang lại hiệu suất tối ưu nhất.

Đây cũng là câu trả lời được đưa ra bởi Kia, hãng đã nhắc lại rằng các khối động cơ dầu của họ (Carnival, Sorento đời cũ) tương thích với diesel sinh học lên đến B30, nhưng khuyến nghị nên tiếp nhiên liệu cho động cơ bằng diesel sinh học loại Euro 5 B7.

Sime Darby Auto Connexion, đơn vị phân phối xe Ford cho biết tất cả các mẫu Ford Ranger và Everest thế hệ hiện tại với động cơ diesel 2.0 lít (tăng áp đơn và tăng áp kép) đều hoàn toàn tuân thủ B20 ngay từ nhà máy. Đối với những phương tiện này, không cần sửa đổi hoặc lắp đặt thêm phụ tùng nào và chế độ bảo hành của nhà sản xuất vẫn được giữ nguyên vẹn khi sử dụng diesel sinh học B20.

Đối với các mẫu xe Ford chạy dầu thế hệ cũ hơn (động cơ Duratorq 2.2 lít và 3.2 lít), các phương tiện ban đầu chỉ được chứng nhận cho mức diesel sinh học lên đến B10. Để đảm bảo khả năng tương thích với dầu diesel B20, các mẫu xe này phải được lắp đặt hệ thống lọc nhiên liệu nâng cấp sử dụng phụ tùng chính hãng của Ford. Công ty cho biết việc nâng cấp chủ yếu nhằm mục đích ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn hệ thống nhiên liệu và duy trì hiệu suất động cơ tối ưu khi hoạt động với các hỗn hợp diesel sinh học cao hơn.

"Các mẫu xe thế hệ cũ này không còn được áp dụng chế độ bảo hành tiêu chuẩn của nhà sản xuất, Ford sẽ không cung cấp phạm vi bảo hành cho các vấn đề liên quan đến B20 trên những phương tiện này, ngay cả sau khi nâng cấp. Hãng khuyên khách hàng nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng xe hoặc liên hệ với đại lý Ford ủy quyền để xác nhận tính tương thích cụ thể cho năm sản xuất và phiên bản mẫu xe của họ", Sime Darby Auto Connexion cho biết thêm.

Với Mitsubishi Motors Malaysia, hãng cho biết Triton thế hệ thứ sáu mới (với động cơ tăng áp diesel 4N16 2.4 lít) có thể chạy B20 mà không ảnh hưởng đến chế độ bảo hành. Hãng nói thêm rằng đối với mẫu Triton thế hệ thứ năm trước đó (với khối động cơ 4N15 2.4 lít cũ hơn), khuyến nghị nên sử dụng B7 và sách hướng dẫn sử dụng không khuyến khích việc sử dụng B20.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là Mitsubishi Motors Thái Lan, nơi sản xuất Triton lại chỉ ra, khối động cơ cũ hơn tương thích với B20, vì vậy có thể suy đoán nhiên liệu này vẫn dùng được, với lưu ý là việc thay lọc nhiên liệu cần được thực hiện thường xuyên hơn.

UMW Toyota chưa trả lời về vấn đề tương thích của xe song chắc chắn các động cơ dòng GD (1GD-FTV 2.8 lít và 2GD-FTV 2.4 lít) trên dòng sản phẩm Hilux hiện tại và Fortuner sẽ có thể xử lý B15 mà không cần bất kỳ sửa đổi nào.

Vì từ năm 2019, Bộ Năng lượng Thái Lan đã tuyên bố các mẫu xe máy dầu Hilux và Fortuner từ năm 2015 trở đi có thể được đổ nhiên liệu B20 mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Những người sở hữu các mẫu xe cũ hơn (trước năm 2015) được khuyên nên kiểm tra với các đại lý, hoặc sử dụng B7 để đảm bảo an toàn.