Xăng E10 thay thế hoàn toàn RON95: Người dân chủ động thích nghi

Các trụ bơm tại các cửa hàng xăng dầu đã được cập nhật thông tin nhận diện xăng E10 RON95 mức III (gọi tắt là xăng E10).

Từ ngày 1/6, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức áp dụng bắt buộc kinh doanh xăng sinh học E10 thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95 theo lộ trình chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương. Tại 242 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp đã đồng loạt bán xăng E10. Các trụ bơm được cập nhật đầy đủ thông tin nhận diện nhiên liệu mới này, người dân đến mua xăng không gặp khó khăn trong việc phân biệt sản phẩm.

Ghi nhận trong ngày đầu áp dụng bắt buộc cho thấy hoạt động bán hàng diễn ra ổn định, không xảy ra tình trạng xáo trộn hay tâm lý hoang mang trong người dân.

Xăng E10 áp dụng bắt buộc kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu từ ngày 1/6/2026.

Theo đại diện một số doanh nghiệp đầu mối và đơn vị phân phối xăng dầu, trước thời điểm áp dụng bắt buộc, nhiều cửa hàng đã triển khai bán xăng E10 để dần thực hiện kế hoạch chuyển đổi. Nhờ đó, đã tạo điều kiện để người dân có thời gian trải nghiệm, từng bước làm quen với sản phẩm mới thay vì chuyển đổi đột ngột.

Chị Lê Thị Hải Yến (phường Thành Sen) chia sẻ: “Là người tiêu dùng, tôi sẵn sàng đón nhận những loại nhiên liệu mới nếu đảm bảo chất lượng, an toàn cho động cơ và thân thiện với môi trường. Sau khi sử dụng xăng E10, xe vẫn vận hành ổn định nên tôi khá yên tâm và sẵn sàng tiếp tục sử dụng trong thời gian tới”.

Sau khoảng 10 ngày trải nghiệm sử dụng nhiên liệu mới, anh Trần Đức Thắng (xã Cổ Đạm) cho biết: “Tôi sử dụng xe ô tô Vios đời 2013 để làm phương tiện đi lại và đã đổ xăng E10 hai lần. Ban đầu tôi cũng có chút băn khoăn về khả năng tương thích với động cơ cũng như mức tiêu hao nhiên liệu vì trên mạng xã hội có khá nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thêm các thông tin từ Bộ Công Thương, nhất là cẩm nang sử dụng xăng sinh học, tôi thấy yên tâm hơn”.

Thực tế ghi nhận tại nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thấy, dù vẫn còn một số băn khoăn nhất định liên quan đến loại nhiên liệu mới, song phần lớn người dân đã chủ động tiếp cận thông tin chính thống, tìm hiểu kỹ hơn về thành phần, đặc tính cũng như khả năng tương thích của xăng E10 đối với các phương tiện đang lưu hành.

Xăng E10 là hỗn hợp nhiên liệu gồm 10% ethanol và 90% xăng khoáng RON95 mức III. Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 là một trong những bước đi quan trọng nhằm thực hiện lộ trình phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Theo cẩm nang hướng dẫn sử dụng xăng sinh học E10 Bộ Công Thương phát hành, dòng xăng này hoàn toàn tương thích và an toàn cho tất cả các dòng xe máy, ô tô thế hệ mới đang lưu thông tại Việt Nam hiện nay.

Theo cẩm nang của Bộ Công Thương, hầu hết các hãng xe như Honda, Toyota, Ford, Yamaha... đều khẳng định tính tương thích khi sử dụng xăng sinh học. Nguồn: Website Bộ Công Thương.

Các dòng xe cần lưu ý khi dùng xăng sinh học như xe quá cũ sản xuất trước năm 2000, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, xe phục chế, xe sưu tầm. Với những dòng xe này được khuyến nghị là nên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế nếu cần thiết với hệ thống nhiên liệu, bao gồm: bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, bộ chế hòa khí, kim phun, đường ống dẫn xăng.

Tình trạng yếu máy được xác nhận là có khi sử dụng xăng sinh học, nhưng chênh lệch công suất và tiêu thụ nhiên liệu rất nhỏ. Xăng E10 có nhiệt trị thấp hơn nhưng cháy triệt để hơn, giảm phát thải HC, CO từ 20-30%. Hiện tượng hao xăng cũng có xảy ra nhưng ở một số trường hợp và mức tiêu hao này không lớn trong điều kiện vận hành bình thường.

Khách hàng bơm xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu PVOil.

Ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết: “Để việc kinh doanh xăng E10 đi vào ổn định, sở tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn giúp người sử dụng hiểu đúng về xăng sinh học, tin tưởng và ủng hộ chủ trương sử dụng xăng sinh học thay thế xăng khoáng truyền thống nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp, góp phần thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về "0" vào năm 2050.

Cùng với công tác tuyên truyền, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kinh doanh bán lẻ xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh các trường hợp không chấp hành quy định chuyển đổi, đồng thời bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp".