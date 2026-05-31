Bộ Công Thương nêu những loại xe cần lưu ý khi dùng E10, công bố cẩm nang xăng sinh học

Cẩm nang sử dụng xăng E10 do Bộ Công Thương ban hành

Bộ Công Thương cho biết vừa ban hành cẩm nang sử dụng xăng sinh học, trong đó thông tin lộ trình thực hiện xăng sinh học, tính tương thích của E10 với các động cơ, những lưu ý với các loại xe khi sử dụng xăng sinh học và khuyến nghị với người sử dụng.

Một số hiện tượng khi sử dụng xăng sinh học như yếu máy, hao xăng, hút ẩm cũng được giải thích và có những lưu ý cụ thể với người dân trong quá trình sử dụng xăng sinh học.

Theo đó, hầu hết các hãng xe như Honda, Toyota, Ford, Yamaha và các hãng xe máy đều khẳng định tính tương thích khi sử dụng xăng sinh học.

Các dòng xe cần lưu ý khi dùng xăng sinh học như xe quá cũ sản xuất trước năm 2000, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, xe phục chế, xe sưu tầm.

Với những dòng xe này được khuyến nghị là nên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế nếu cần thiết với hệ thống nhiên liệu, bao gồm: bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn xăng, bộ chế hòa khí, kim phun.

Tình trạng yếu máy được xác nhận là có khi sử dụng xăng sinh học, nhưng chênh lệch công suất và tiêu thụ nhiên liệu rất nhỏ.

E10 có nhiệt trị thấp hơn khoảng 3,4%, nhưng cháy triệt để hơn, giảm phát thải HC, CO từ 20-30%.

Tình trạng hao xăng cũng được xác nhận là có xảy ra, với một số trường hợp có thể tăng tiêu hao, nhưng Bộ Công Thương cho rằng mức tiêu hao này không lớn trong điều kiện vận hành bình thường.

Trường hợp xăng E10 bị hút ẩm khi nước lọt vào bình xăng, nắp bình hở, xe bị ngập nước. Theo đó, hiện tượng tách lớp chỉ xảy ra khi hàm lượng nước tích tụ vượt quá giới hạn hòa tan.

Vì vậy, Bộ Công Thương lưu ý tránh để xe không hoạt động nhiều tháng, khởi động xe định kỳ, không để xe ngập nước và bảo quản ở nơi khô thoáng. Nếu thời gian không sử dụng quá lâu thì cần thay xăng mới và kiểm tra rò rỉ nhiên liệu trước khi vận hành, thay lọc xăng đúng hạn.

Bộ cũng khuyến cáo không nên tự pha chế thủ công xăng sinh học. Việc chuyển đổi giữa xăng E5, E10, RON95 theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Người dân cần lựa chọn các cửa hàng uy tín, có chất lượng đáng tin cậy và cảnh giác với các thông tin không chính thống trên mạng xã hội, tham khảo các thông tin trong cẩm nang sử dụng và các phương tiện thông tin đại chúng chính thống do cơ quan chức năng công bố, cung cấp.

Tại cẩm nang này, Bộ Công Thương công bố số hotline: 0866.59.4498. Một đại diện của Bộ Công Thương cũng cho biết đang lựa chọn số đường dây nóng để hỗ trợ người tiêu dùng khi sử dụng xăng sinh học E10 và sẽ sớm công bố tới người dân.

