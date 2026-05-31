Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Giải phóng mặt bằng góp phần khai thông nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm sớm phát huy hiệu quả.



Thực tế cho thấy, không ít dự án trọng điểm từng bị chậm tiến độ vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Những khó khăn liên quan đến bồi thường, tái định cư, di dời tài sản và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đã trở thành “nút thắt” cần được tháo gỡ để khơi thông dòng vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Vì vậy, thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là công tác GPMB để đẩy nhanh thi công các công trình, dự án.

Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh cùng tinh thần vào cuộc quyết liệt của các địa phương, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành công tác GPMB, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Cùng đi có các đồng chí: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: ngày 13/5 (Văn Đức).

Theo kế hoạch, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Đây là dự án giao thông trọng điểm đi qua nhiều địa bàn gồm phường Thành Sen, phường Trần Phú và xã Thạch Lạc, với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để GPMB. Đơn cử, tại nút giao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với đường Mai Thúc Loan (TDP Thúy Hội, phường Thành Sen), có 4 hộ dân với 6 thửa đất thuộc diện GPMB. Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND phường Thành Sen đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình.

Trung tá Nguyễn Văn Đức - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đã huy động các lực lượng tham gia cùng Nhân dân để di dời tài sản về địa điểm tập kết. Dù thời tiết nắng nóng nhưng với tinh thần, trách nhiệm với Nhân dân, chúng tôi tập trung cao để bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch”.

Phường Thành Sen huy động lực lượng hỗ trợ người dân dời dọn nhà cửa nằm trong phạm vi GPMB dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Ông Phạm Tiến Hùng - đại diện Công ty CP 484 (nhà thầu thi công dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông) cho biết: “Trước đây, nhiều đoạn tuyến vì chưa có mặt bằng nên việc thi công không thể triển khai đồng bộ. Thời gian qua, nhờ việc các địa phương quyết liệt triển khai công tác GPMB nên đã giúp đơn vị thi công thuận lợi hơn. Hiện chúng tôi đang triển khai thi công các hạng mục như: nền đường, xử lý nền đất yếu, lắp hệ thống thoát nước nhằm đẩy nhanh tiến độ”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công huy động máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Không chỉ tại dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, công tác GPMB tại dự án đường Hàm Nghi kéo dài cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án có chiều dài 3,3 km, tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư.

Trước yêu cầu về tiến độ dự án và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, sáng ngày 30/5, UBND phường Hà Huy Tập đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên cùng máy móc hỗ trợ 16 hộ dân tại các tổ dân phố Liên Vinh, Liên Hương, Bắc Thượng và Nam Thượng tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản đến nơi ở tạm thời. Bên cạnh đó, đến nay, địa phương đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ tạm cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc diện tái định cư, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 15/6.

Không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ, người dân trong quá trình tháo dỡ nhà cửa để giao mặt bằng cho dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Thực tiễn triển khai công tác GPMB tại các địa phương cho thấy, cùng một cơ chế chính sách, nhưng nơi nào làm tốt công tác dân vận, đối thoại thì nơi đó tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và đây cũng là yếu tố then chốt để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng (xã Nghi Xuân) là một ví dụ điển hình. Đến nay, gần 183 ha mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Để hoàn thành công tác GPMB hơn 11 ha còn lại, UBND xã Nghi Xuân đang tập trung xử lý dứt điểm từng nhóm vướng mắc phát sinh.

Quá trình triển khai, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là khâu then chốt. Các tổ công tác được thành lập, trực tiếp đến từng hộ dân để đối thoại, giải đáp vướng mắc. Việc thực hiện theo yêu cầu “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền đã góp phần bảo đảm công khai, minh bạch và tạo chuyển biến tích cực trong công tác GPMB.

Ông Trần Trọng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân cho biết: “Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ địa phương còn trực tiếp xuống từng thôn, tham gia sinh hoạt cùng người dân để vận động, tạo sự đồng thuận, nhất là trong công tác di dời mồ mả. Địa phương phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công trong tháng 6/2026”.

Không khí thi công khẩn trương tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng.

Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương chung.

Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng Giá đất và Bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị hiện đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương tập trung GPMB nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết và lộ trình thực hiện cụ thể cho từng phần việc. Đối với các hộ dân phải di dời đến nơi ở mới, việc tái định cư không chỉ dừng lại ở bố trí chỗ ở mà còn phải đảm bảo cuộc sống lâu dài cho người dân”.

UBND phường Hà Huy Tập và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra thực địa, mốc GPMB dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Khi những “điểm nghẽn” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, các công trình, dự án trọng điểm cũng có điều kiện tăng tốc thi công, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương.

Công tác GPMB được triển khai quyết liệt, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm tăng tốc thi công.

Theo Sở Tài chính Hà Tĩnh, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5/2026 ước đạt 1.880 tỷ đồng, bằng 32,43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 8/34 địa phương trên cả nước về tỷ lệ giải ngân.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Tài chính Hà Tĩnh cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB; đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng và các dự án trọng điểm của tỉnh.”.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu đang triển khai đồng bộ giải pháp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của Hà Tĩnh.