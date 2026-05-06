Chi trả gần 16,2 tỷ đồng bồi thường GPMB dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài

Nguyễn Oanh
(Baohatinh.vn) - 17 hộ dân thuộc tổ dân phố Trung Quý, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được chi trả gần 16,2 tỷ đồng bồi thường GPMB do có đất ở ảnh hưởng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài.

Chiều 6/5, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Thành Sen tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, đoạn qua tổ dân phố Trung Quý.
Trong đợt này, tổ dân phố Trung Quý có 17 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án được chi trả với tổng số tiền hơn 16,184 tỷ đồng.
Trước khi thực hiện chi trả, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ đảm bảo đúng quy định và quyền lợi cho người dân.
Bà Trương Thị Xuân (người mặc áo tím) cho biết: “Gia đình tôi có hơn 281m² đất ở thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án. Sau khi được các cấp, ngành tuyên truyền, giải thích rõ ràng về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, chúng tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng".
Việc triển khai chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình được triển khai công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người dân.
Người dân đồng thuận ký nhận tiền, chấp hành chủ trương thu hồi đất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng triển khai đúng tiến độ.

​Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 6,6 km, đi qua 3 địa phương: phường Thành Sen, phường Trần Phú và xã Thạch Lạc. Riêng đoạn đi qua phường Thành Sen dài 3,7 km. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực trung tâm của tỉnh với quốc lộ 15B, mở ra không gian phát triển về phía Đông.

Để triển khai dự án, 3 địa phương có 711 hộ dân và 4 tổ chức với 977 thửa đất thuộc diện GPMB. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Đến nay, dự án đã bàn giao khoảng 5/6,6 km mặt bằng, còn 1,6 km đang tiếp tục hoàn thiện. Đối với đất nông nghiệp, phần lớn các hộ dân đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án.

Với đất ở, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng. Tại khu vực đường Mai Thúc Loan (tổ dân phố Thúy Hội, phường Thành Sen) đã hoàn thành chi trả cho 16 hộ dân (17/17 thửa đất) được phê duyệt. Tại khu vực phường Thạch Quý cũ (tổ dân phố Trung Quý, Tân Quý và Tâm Quý) có 116 thửa đất đã được kiểm đếm, trong đó 36 thửa ảnh hưởng một phần và tài sản, 80 thửa thuộc diện tái định cư.

Thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường để sớm tổ chức chi trả dứt điểm cho các hộ dân.

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều người được nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình thì tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, nhịp sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đều đặn.