Chi trả gần 16,2 tỷ đồng bồi thường GPMB dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài

(Baohatinh.vn) - 17 hộ dân thuộc tổ dân phố Trung Quý, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được chi trả gần 16,2 tỷ đồng bồi thường GPMB do có đất ở ảnh hưởng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài.
Bà Trương Thị Xuân (người mặc áo tím) cho biết: “Gia đình tôi có hơn 281m² đất ở thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án. Sau khi được các cấp, ngành tuyên truyền, giải thích rõ ràng về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, chúng tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng".
Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 6,6 km, đi qua 3 địa phương: phường Thành Sen, phường Trần Phú và xã Thạch Lạc. Riêng đoạn đi qua phường Thành Sen dài 3,7 km. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực trung tâm của tỉnh với quốc lộ 15B, mở ra không gian phát triển về phía Đông.
Để triển khai dự án, 3 địa phương có 711 hộ dân và 4 tổ chức với 977 thửa đất thuộc diện GPMB. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Đến nay, dự án đã bàn giao khoảng 5/6,6 km mặt bằng, còn 1,6 km đang tiếp tục hoàn thiện. Đối với đất nông nghiệp, phần lớn các hộ dân đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án.
Với đất ở, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng. Tại khu vực đường Mai Thúc Loan (tổ dân phố Thúy Hội, phường Thành Sen) đã hoàn thành chi trả cho 16 hộ dân (17/17 thửa đất) được phê duyệt. Tại khu vực phường Thạch Quý cũ (tổ dân phố Trung Quý, Tân Quý và Tâm Quý) có 116 thửa đất đã được kiểm đếm, trong đó 36 thửa ảnh hưởng một phần và tài sản, 80 thửa thuộc diện tái định cư.
Thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường để sớm tổ chức chi trả dứt điểm cho các hộ dân.
