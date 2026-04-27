Phường Thành Sen tháo gỡ vướng mắc dự án đường vành đai phía Đông

Lãnh đạo phường Thành Sen gặp gỡ, trao đổi với người dân về các vấn đề liên quan đến dự án.

Dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ) là công trình trọng điểm có chiều dài 15,775 km, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án đi qua 4 phường xã cũ gồm: Thạch Hạ, Đồng Môn, Thạch Hưng, Đại Nài (nay thuộc địa bàn 2 phường Thành Sen và Trần Phú), trong đó đoạn đi qua phường Thành Sen dài 4,7 km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị và kinh tế - xã hội cho địa phương.

Toàn phường Thành Sen có 85 thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Thời gian qua, phường đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng, chi trả đền bù, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, còn 4 thửa đất thuộc diện bị thu hồi một phần chưa được các chủ sở hữu đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đối với các thửa thuộc tái định cư và có tài sản bị ảnh hưởng, UBND phường đã vận động chi trả 10 thửa và chi trả cho 7 hộ gia đình, cá nhân có tài sản bị ảnh hưởng.



Chủ tịch UBND phường Thành Sen Nguyễn Văn Chung trực tiếp xuống địa bàn, tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Thực hiện chỉ đạo tỉnh giao hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/4/2026, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (25 - 27/4), lãnh đạo phường Thành Sen và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã xuống các địa bàn, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các hộ dân.

Sau khi được lãnh đạo phường tuyên truyền, giải thích, nhiều người dân đã đồng thuận, đồng ý nhận tiền bồi thường.

Với thái độ cầu thị và gần dân, lãnh đạo phường đã lắng nghe; kiên trì giải thích, phân tích kỹ các quy định pháp luật hiện hành liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với từng trường hợp cụ thể; tiếp nhận nguyện vọng chính đáng của người dân, làm cơ sở để tổng hợp, xem xét nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Được biết, sau các buổi tuyên truyền, vận động, người dân cơ bản đều đồng tình, chấp hành chủ trương của Nhà nước.