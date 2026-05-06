Hà Tĩnh chấn chỉnh lề lối làm việc, yêu cầu thực hiện nguyên tắc “6 rõ”

Ngày 5/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 245-KH/UBND “Triển khai thực hiện Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các sở, ngành và các xã, phường trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch nêu rõ những mục đích cơ bản: Khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém trong lề lối làm việc; loại bỏ tính hình thức, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản theo hướng đơn giản hóa và rút gọn; thực hiện tinh giản số lượng hội nghị; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đề cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các sở, ngành và các xã, phường trong tổ chức triển khai thực hiện.

Phấn đấu năm 2026, giảm tối thiểu 10% số hội nghị; hội nghị trực tuyến đạt từ 60%; xử lý TTHC, số hóa văn bản đạt từ 95%; kiểm soát chặt số lượng hội nghị theo quy định. Giao gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Về nhiệm vụ, giải pháp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Kết luận số 226-KL/TW, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kiểm tra, giám sát. Cụ thể hóa nội dung chấn chỉnh lề lối làm việc vào chương trình, kế hoạch công tác định kỳ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản; bảo đảm ban hành văn bản đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, đúng hình thức và phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước. Không ban hành văn bản hành chính để chỉ đạo những nội dung đã được quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo của cấp trên. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện “làm đến cùng, chịu trách nhiệm cuối cùng” đối với chất lượng và tiến độ văn bản.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ chế độ hội họp. Trong đó, đảm bảo chỉ tiêu giảm 10% số lượng hội nghị và tỷ lệ họp trực tuyến đạt tối thiểu 60%. Cùng đó, thực hiện nghiêm quy định về thời gian họp: hội nghị quán triệt không quá 1/2 ngày; hội nghị chuyên môn không quá 1 ngày; các hội nghị quan trọng cần thảo luận không quá 1,5 ngày. Đổi mới phương thức điều hành cuộc họp: không đọc lại báo cáo, dành thời gian chủ yếu để thảo luận và giải quyết vấn đề.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức nỗ lực giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính thống nhất, không chồng chéo theo hướng “một việc chỉ giao cho một phòng, đơn vị trực thuộc chủ trì, chịu trách nhiệm chính”. Cùng đó, phấn đấu thực hiện việc xử lý TTHC trên môi trường số và số hóa văn bản đạt từ 95% trở lên; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Đối với các xã, phường, căn cứ danh mục vị trí việc làm, thực hiện rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức chuyên môn; đảm bảo “mỗi nhiệm vụ, đầu việc phát sinh tại địa phương đều phải có đầu mối chịu trách nhiệm chính", không để xảy ra tình trạng nhiều người cùng làm một việc nhưng không rõ trách nhiệm khi có sai sót.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan như: Sở VH-TT&DL, Sở KH&CN, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh... Trong phụ lục kèm theo kế hoạch, UBND tỉnh đã phân công rõ nhiệm vụ chủ trì cho các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND cấp xã gắn với sản phẩm cụ thể và thời gian hoàn thành.

