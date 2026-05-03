Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3905 /VPCP-CĐS về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp nêu rõ: Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành 08 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các Bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, ghi nhận Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các Nghị quyết.
Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 04 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 04 lĩnh vực nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết…), đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 5 năm 2026.
Có một thời như thế, không phải trong cổ tích đâu, mà rất thực trên đất nước Việt Nam, một thế hệ đặt Tổ quốc lên trên hết, cao hơn cả sinh mệnh mỗi người. Họ đã sống bằng lý tưởng vô cùng cao cả. Đó là hiện thực vẻ vang, không có gì có thể đảo ngược.
Quyết định giải phóng miền Nam là lựa chọn mang tầm chiến lược, giữ vai trò quyết định trong việc làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đây không chỉ là một chủ trương đúng mà còn là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II vào khai thác, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người dân Hà Tĩnh.
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng 15 suất quà cho người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát tổng thể đảm bảo kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh diễn ra khoa học, đúng quy định và hiệu quả.
Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm, tạo điều kiện để Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Sau thời gian tu bổ, tôn tạo, khu mộ trong Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ) đang hoàn thiện với diện mạo khang trang. Công trình thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đối với người con ưu tú của quê hương.
Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.