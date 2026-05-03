Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3905 /VPCP-CĐS về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

hcc6a.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Phúc Quang.

Văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp nêu rõ: Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành 08 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các Bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, ghi nhận Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các Nghị quyết.

Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 04 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 04 lĩnh vực nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết…), đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 5 năm 2026.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/chinh-sach-va-cuoc-song/thu-tuong-yeu-cau-tiep-tuc-ra-soat-de-cat-giam-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-20260502175500734.htm

Tin liên quan

Tags:

#cải cách hành chính #cắt giảm thủ tục hành chính #hành chính công #trung tâm phục vụ hành chính công

Chủ đề Cải cách hành chính

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.