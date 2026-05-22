Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam về tỉnh Bolikhămxay

Tiến Long - Dương Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào.

Sáng 22/5, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức lễ tưởng niệm, bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào được cất bốc trong mùa khô năm nay tại thủ đô Viêng Chăn về tỉnh Bolikhămxay.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Thả Vi Xay - Máo Xôm Phu - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào) tham dự buổi lễ.

3.jpg
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm.
6.jpg
8h30' sáng 22/5, đoàn tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ rời thủ đô Viêng Chăn về tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào).
bqbht_br_8.jpg
Hài cốt liệt sỹ được đưa về an vị tại Nhà thờ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam ở thị xã Pặc Xăn, tỉnh Bolikhămxay...
bqbht_br_9.jpg
Sau đó, sẽ tiếp tục tổ chức các nghi lễ tưởng niệm theo phong tục, truyền thống của hai dân tộc.

Tin liên quan

Tags:

#Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Lào #Tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Lào #tìm kiếm hài cốt

Chủ đề Người có công với cách mạng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, cử tri nhiều xã, phường kiến nghị các nội dung về đầu tư hạ tầng thiết yếu cùng những vấn đề liên quan đến đời sống.
Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Lời Bác vang vọng hôm nay

Lời Bác vang vọng hôm nay

Gần 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, trong ký ức của nhiều người dân, hình ảnh Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu xa của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng vươn lên trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!