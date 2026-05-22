Ông Bùi Khắc Bằng được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Khắc Bằng được điều động đến công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sáng 22/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tới dự và trao quyết định.
Ngày 21/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ.
Theo đó, ông Bùi Khắc Bằng - Phó Giám đốc Sở KH&CN được điều động đến nhận công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh kể từ ngày 22/5/2026; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, ông Bùi Khắc Bằng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực điều hành cùng sự tận tụy với công việc.
Việc điều động lần này thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với ông Bùi Khắc Bằng; đồng thời đặt kỳ vọng vào sự đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh trong tập hợp đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực cho sự phát triển KH&CN và kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ông Bùi Khắc Bằng sớm bắt tay vào công việc, nghiên cứu xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.
Trước mắt, cùng tập thể đơn vị chuẩn bị tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai nghị quyết đại hội.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Khắc Bằng bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả của đơn vị qua các nhiệm kỳ; cùng tập thể đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
