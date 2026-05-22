Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Ông Bùi Khắc Bằng được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Dương Chiến
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Khắc Bằng được điều động đến công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031.

bqbht_br_6.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 22/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tới dự và trao quyết định.

bqbht_br_7.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương công bố quyết định tại hội nghị.

Ngày 21/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ.

Theo đó, ông Bùi Khắc Bằng - Phó Giám đốc Sở KH&CN được điều động đến nhận công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh kể từ ngày 22/5/2026; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031.

bqbht_br_dsc-0825.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà trao quyết định cho ông Bùi Khắc Bằng.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, ông Bùi Khắc Bằng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực điều hành cùng sự tận tụy với công việc.

Việc điều động lần này thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với ông Bùi Khắc Bằng; đồng thời đặt kỳ vọng vào sự đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh trong tập hợp đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực cho sự phát triển KH&CN và kinh tế - xã hội của tỉnh.

bqbht_br_789-8626.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu giao nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ông Bùi Khắc Bằng sớm bắt tay vào công việc, nghiên cứu xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.

Trước mắt, cùng tập thể đơn vị chuẩn bị tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai nghị quyết đại hội.

bqbht_br_4.jpg
Ông Bùi Khắc Bằng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Khắc Bằng bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả của đơn vị qua các nhiệm kỳ; cùng tập thể đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

bqbht_br_3.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo Sở KH&CN tặng hoa chúc mừng ông Bùi Khắc Bằng.

Tin liên quan

Tags:

#KH&CN Hà Tĩnh #Liên hiệp các hội KHKT Hà Tĩnh #bổ nhiệm cán bộ Hà Tĩnh #Nghị quyết 57

Chủ đề Điều động, Bổ nhiệm cán bộ ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, cử tri nhiều xã, phường kiến nghị các nội dung về đầu tư hạ tầng thiết yếu cùng những vấn đề liên quan đến đời sống.
Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Lời Bác vang vọng hôm nay

Lời Bác vang vọng hôm nay

Gần 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, trong ký ức của nhiều người dân, hình ảnh Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu xa của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng vươn lên trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!