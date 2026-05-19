Thành lập chi bộ Đảng trong doanh nghiệp ở phường Nam Hồng Lĩnh

Chiều 19/5, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự buổi lễ.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa và đại biểu dự buổi lễ.



Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đóng tại Cụm công nghiệp Nam Hồng (phường Nam Hồng Lĩnh) được thành lập vào tháng 7/2024. Hiện công ty có 109 cán bộ, nhân viên, người lao động.

Đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh.

Chi bộ cơ sở Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 95-QĐ/ĐU, ngày 19/5/2026 của Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa, lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ cơ sở Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh.

Chi bộ cơ sở Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh trực thuộc Đảng bộ phường Nam Hồng Lĩnh, gồm 10 đảng viên. BTV Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh chỉ định ông Trịnh Quốc Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Hoàng Bá Khang phát biểu giao nhiệm vụ.

Việc thành lập chi bộ đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên, cán bộ lãnh đạo, nhân viên và người lao động trong công ty. Chi bộ sẽ phát huy vai trò hạt nhân trực tiếp lãnh đạo tập thể, cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của địa phương; góp phần to lớn vào sự phát triển lớn mạnh của công ty và xây dựng Đảng bộ phường ngày càng vững mạnh.