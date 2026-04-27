Ở thôn Vĩnh Trung, nhắc đến ông Nguyễn Văn Thành, người dân không chỉ nhớ về một thương binh đi qua chiến tranh, mà còn là hình ảnh cán bộ thôn sát dân, gần dân, nói đi đôi với làm. Những con đường bê tông sạch đẹp, những vườn mẫu mướt xanh, sự bình yên trong từng nếp sống… đều in đậm dấu chân tận tụy của người đảng viên ấy.

Dẫu chiến tranh để lại những cơn đau dai dẳng và lấy đi một phần cơ thể, nhưng ở ông Thành vẫn toát lên dáng vẻ nhanh nhẹn, nụ cười thường trực, cách nói chuyện chân thành, cởi mở. Ở tuổi ngoài 70 với 47 năm tuổi Đảng, ông vẫn đi từng ngõ, gõ từng nhà, bàn từng việc nhỏ với dân như một thói quen.

﻿ Ở tuổi ngoài 70 với 47 năm tuổi Đảng, ông Thành vẫn miệt mài công việc của thôn.

Những vườn mẫu mướt xanh, sự bình yên trong từng nếp sống… đều in đậm dấu chân tận tụy của người cán bộ thôn, đảng viên gương mẫu Nguyễn Văn Thành.

Nhớ lại cách đây hơn nửa thế kỷ, vào năm 1974, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thành xung phong lên đường nhập ngũ. Một năm sau, ông có mặt tại chiến trường Đông Nam Bộ tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, ông tiếp tục tham gia chiến đấu ở chiến trường K (Campuchia). Năm 1977, ông không may bị thương ở vùng đầu. Năm 1979, ông tiếp tục bị thương nặng, mất 1/3 cẳng tay trái, chân trái thương tích nặng. Những vết thương ấy buộc ông phải rời tuyến trước, trở về điều trị dài ngày. Không chỉ vậy, ông còn mang trong mình di chứng chất độc da cam/dioxin.

Ông Thành trầm ngâm: “Từng nghĩ mình sẽ không vượt qua được cửa tử vào thời điểm đó, nhưng tôi vẫn rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của đơn vị, đồng đội. Chiến tranh mình còn vượt qua được thì chẳng có lý do gì khiến mình chịu thua”.

Chính suy nghĩ kiên cường ấy đã giúp ông đứng vững, tiếp tục hành trình “chiến đấu” của mình. Năm 1985, ông Thành phục viên về địa phương với tỷ lệ thương tật 81%. Không khuất phục trước khó khăn, ông bắt đầu với công việc của một cán bộ hợp tác xã, tổ trưởng tổ Đảng. Từ năm 1990-1998, ông là cán bộ hợp đồng Đội Thuế huyện Thạch Hà cũ. Cũng giai đoạn này, được sự tín nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên, ông Thành được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trung (từ 1995-2020). 25 năm gắn bó với vai trò Bí thư Chi bộ, ông Thành đã góp phần đưa Vĩnh Trung từ “điểm đen” về ANTT trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu, đời sống bà con không ngừng nâng lên.

﻿ Hình ảnh người cán bộ thôn gần gũi, tận tụy đã tạo dựng niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong bà con thôn Vĩnh Trung.

Thôn Vĩnh Trung có thời điểm là địa bàn phức tạp về ANTT, tệ nạn ma túy len lỏi, nhiều thanh niên sa ngã. Không né tránh, ông cùng chi bộ kiên trì bám cơ sở, vận động từng gia đình, cảm hóa từng người bằng sự chân thành, bền bỉ và trách nhiệm. Với sự kiên trì đó, từ năm 2009 đến nay, thôn không còn đối tượng liên quan đến ma túy, ANTT được giữ vững.

Ông Thành kiên trì vận động bà con thay đổi nền nếp, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Ông Thành còn là người khơi dậy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân. Xác định muốn thay đổi đời sống người dân phải bắt đầu từ thay đổi nếp sống, nếp nghĩ, ông Thành đã tiên phong trong tham gia các hoạt động. Dẫu chỉ còn một tay lành lặn, nhưng với tinh thần “tàn nhưng không phế”, ông Thành vừa phát động bà con, vừa trực tiếp lăn xả vào các hoạt động. Đặc biệt, để phát huy sức dân, ông đã vận động con em xa quê và người dân trong thôn đóng góp kinh phí hàng trăm triệu đồng nâng cấp nhà văn hóa thôn, mở rộng các tuyến đường. Đồng thời, cùng các đoàn thể vận động người dân hiến đất, phá bỏ tường rào mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Dẫu chỉ còn một tay lành lặn, nhưng với tinh thần “tàn nhưng không phế”, ông Thành vừa phát động bà con, vừa trực tiếp lăn xả tham gia chỉnh trang cảnh quan làng xóm.

Từ khi thôn bắt đầu xây dựng NTM (năm 2017 - P.V) đến nay, người dân đã hiến hơn 1.300m2 đất, gần 1.000m tường rào, xây dựng hơn 1.500m đường bê tông nội đồng... Riêng gia đình ông Thành đã tự nguyện hiến một phần đất vườn để mở rộng đường giao thông liên xã.

Là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, có hơn 10 năm (2014-2025) giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thạch Hà cũ, ông Thành còn miệt mài kêu gọi nguồn lực gần 600 triệu đồng hỗ trợ 12 hộ nghèo, hộ có người tàn tật trong thôn xây dựng nhà ở kiên cố; kêu gọi hỗ trợ sinh kế, trao tặng bò cho các hộ khó khăn…

Ông Nguyễn Trung Dũng xúc động khi nhắc đến sự hỗ trợ hết lòng của ông Thành đối với bản thân.

Ông Nguyễn Trung Dũng - 1 trong 12 hộ dân thôn Vĩnh Trung được ông Thành kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà ở chia sẻ: “Năm 2017, với sự kêu gọi, kết nối của ông Thành, tôi được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở từ bà con trong thôn và doanh nghiệp. Cuối năm 2025, do ảnh hưởng của mưa bão khiến ngôi nhà xập xệ, cũng chính ông Thành là người kết nối, kêu gọi hỗ trợ tôi thêm 60 triệu đồng để tu sửa nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh, bếp… Ông còn thường xuyên động viên, hỏi han. Với tôi, đó là những ân tình không thể quên”.

Với sự nỗ lực, đồng lòng của người cán bộ thôn cần mẫn và các đoàn thể, tầng lớp nhân dân, năm 2020, thôn Vĩnh Trung được công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Cũng trong năm đó, ông Thành được bầu làm Trưởng thôn Vĩnh Trung.

Những tuyến đường khang trang, rộng rãi ở thôn Vĩnh Trung hôm nay có công đóng góp không hề nhỏ từ ông Thành.

Hơn 30 làm cán bộ thôn, dù với vai trò là bí thư chi bộ hay trưởng thôn, ông Thành vẫn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, không nề hà. Ở tuổi ngoài 70, người thương binh vẫn luôn trăn trở với từng việc chung, lúc tham gia làm NTM, khi hướng dẫn bà con trồng cây, làm vườn…

Ở tuổi ngoài 70, người thương binh Nguyễn Văn Thành vẫn luôn trăn trở với từng việc chung của thôn.

Bà Hoàng Thị Thúy (thôn Vĩnh Trung) bày tỏ: “Ông Thành làm việc rất có trách nhiệm, việc gì cũng công khai, rõ ràng. Ông nói được, làm được nên bà con rất tin. Không chỉ giúp đỡ về vật chất, ông còn động viên tinh thần, lúc nào cũng đứng ra cùng dân tháo gỡ khó khăn”.

Đồng hành cùng ông Thành trong thực hiện nhiệm vụ thôn, anh Phạm Văn Hùng - Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trung chia sẻ: “Dù mới công tác cùng bác Thành hơn 1 năm, nhưng tôi học được rất nhiều từ bác, nhất là cách gần dân, hiểu dân và làm việc bằng trách nhiệm thực sự. Bác luôn nhắc chúng tôi, làm cán bộ cơ sở thì phải nói ít, làm nhiều và làm đến nơi đến chốn để dân tin”.

Với những cống hiến, đóng góp của mình, ông Nguyễn Văn Thành được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang. Ông cũng được cấp ủy, MTTQ các cấp vinh danh, trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen, tiêu biểu như: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc năm 2022; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xóa đói giảm nghèo năm 2017; Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà cũ tặng giấy khen đảng viên 5 năm liền hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2020-2024. Ông còn là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025…

Cấp ủy chi bộ thôn Vĩnh Trung hội ý triển khai nhiệm vụ.

﻿ ﻿ Tất bật, bận rộn với bao việc thôn, nhưng chưa một lần ông Thành chùn bước.

Đặc biệt, có 2 dấu mốc được ông Thành mang theo suốt cuộc đời và cũng là động lực để ông tiếp tục phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ, người đảng viên. Đó là vào tháng 7/2022, ông Thành vinh dự là 1 trong 7 đại biểu người có công xuất sắc của tỉnh Hà Tĩnh tham gia chương trình gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. 3 năm sau, tháng 4/2025, với vai trò là cựu chiến binh xuất sắc, ông Thành tiếp tục là đại biểu được tham gia buổi gặp mặt với Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

﻿ Kỷ niệm những lần được gặp các đồng chí lãnh đạo đứng đầu của Đảng trở thành động lực để ông Thành thêm hăng say với những công việc chung của thôn.

Ông Thành vinh dự là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025.

MÌNH LÀ NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ PHẢI GIỮ VỮNG TINH THẦN, CHÍ KHÍ CHIẾN ĐẤU, KHÔNG NGỪNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG.

Ông Thành bộc bạch: “Trong cuộc gặp thân tình, sự quan tâm, tri ân của người đứng đầu Đảng khiến tôi thực sự xúc động. Các đồng chí lãnh đạo luôn nhắc nhở mỗi chúng tôi phải luôn gần dân, phát huy tinh thần người chiến sỹ cách mạng, sống gương mẫu. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc tôi phải sống sao cho xứng đáng hơn với những hy sinh của thế hệ đi trước, của đồng đội. Mình là người lính Cụ Hồ phải giữ vững tinh thần, chí khí chiến đấu, không ngừng đóng góp xây dựng quê hương”.

Trở về từ những cuộc gặp đầy xúc động ấy, ông Thành lại càng hăng say bắt tay với những công việc quen thuộc ở thôn. Vĩnh Trung hôm nay đổi mới từng ngày, hệ thống đường làng được bê tông hóa 100%; thu nhập bình quân đạt hơn 80 triệu đồng/người/năm… Toàn thôn có 240 hộ nhưng chỉ còn 4 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 100%.

Đi qua chiến tranh và trở về với bao mất mát, nhưng ông Nguyễn Văn Thành chưa bao giờ lùi bước.

Lặng lẽ, bền bỉ, Câu nói giản dị mà rắn rỏi ấy không chỉ là một triết lý sống, mà như lời tự sự về chính cuộc đời ông. Và cũng từ đó, những "trận tuyến vì dân" nơi làng quê Vĩnh Trung trở thành nơi ông tiếp tục đi trọn hành trình của một người đảng viên suốt đời học và làm theo Bác!.

Thôn Vĩnh Trung hôm nay.

ĐIỀU CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG Ở ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÀNH LÀ TINH THẦN VƯỢT KHÓ, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM VÀ ĐẶC BIỆT LÀ LUÔN ĐẶT LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN LÊN TRÊN HẾT. Bà Bùi Thị Hoàng Oanh - Bí thư Đảng ủy xã Toàn Lưu

Bà Bùi Thị Hoàng Oanh - Bí thư Đảng ủy xã Toàn Lưu tự hào: “Trong nhiều năm công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thành luôn là hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, là người “giữ lửa” cho các phong trào tại địa phương. Điều chúng tôi trân trọng ở đồng chí là tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm và đặc biệt là luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Những kết quả của thôn Vĩnh Trung hôm nay có dấu ấn rất rõ của đồng chí Thành. Đồng chí chính là minh chứng sinh động cho việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

