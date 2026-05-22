Thí sinh Đảng bộ xã Hương Đô giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cụm số 2

Tiếp tục vòng thi cụm Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên toàn tỉnh năm 2026, ngày 22/5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức thi cụm số 2 với sự tham gia của 25 thí sinh. Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi tham dự.

Đại biểu tham dự hội thi.

​Cụm thi số 2 gồm 25 thí sinh đến từ đảng bộ các xã: Hương Bình, Hà Linh, Đồng Lộc, Gia Hanh, Can Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Lộc Hà, Mai Phụ, Đông Kinh, Thạch Hà, Xuân Lộc, Việt Xuyên, Hương Phố, Hương Khê, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân; các phường: Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú; đảng bộ: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, UBND tỉnh và Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình; phần thi thuyết trình chuyên đề và phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh khá bình tĩnh, tự tin, làm chủ được kiến thức bài thuyết trình; phương pháp thuyết trình có nhiều đổi mới, sáng tạo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Thí sinh Trần Thị Huyền Trang (Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh) tham gia phần thi thuyết trình với chuyên đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn lực nội sinh quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX".

Nhiều phần thi được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn. Nội dung thuyết trình bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời liên hệ sâu sắc với thực tiễn tại cơ sở; qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Thí sinh Bạch Đình Quyết (Đảng bộ xã Hà Linh) thuyết trình chuyên đề: "Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".

Phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo cho thấy các thí sinh có kiến thức vững vàng, khả năng tư duy, xử lý tình huống linh hoạt và kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn khá tốt. Nhiều thí sinh trả lời ngắn gọn, trọng tâm, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về các chủ trương, nghị quyết của Đảng cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở cơ sở hiện nay.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Giám khảo hội thi đặt câu hỏi cho thí sinh.



Thông qua hội thi, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu để tiếp tục xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Vượng (Đảng ủy UBND tỉnh) trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các thí sinh.​

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi trao giải nhất cho thí sinh Đinh Hữu Cảnh (Đảng bộ xã Hương Đô).

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao 2 giải nhì cho thí sinh Nguyễn Giao Hưởng (Đảng bộ Quân sự tỉnh) và thí sinh Trần Thị Huyền Trang (Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh).

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Thạch Hà trao các giải ba cho thí sinh thuộc các đảng bộ: Phúc Trạch, Thạch Hà, Việt Xuyên, Can Lộc.