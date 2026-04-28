Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 28/4, các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri Hà Tĩnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số cử tri phường Thành Sen. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 68 điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp phần vào thành công chung của kỳ họp

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; xem xét, thông qua chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia đầy đủ các phiên họp, hoạt động của các cơ quan Quốc hội và của đoàn tổ chức. Tại các buổi thảo luận hội trường, thảo luận tổ, đã có 20 lượt ý kiến của đoàn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp ý các dự án luật và nghị quyết, được chủ toạ kỳ họp đánh giá cao.

Các đại biểu tham gia thảo luận về công tác nhân sự nghiêm túc, khách quan, đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo quy định. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức họp bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu chủ động, tích cực tham gia phát biểu tại phiên thảo luận tổ và hội trường, gửi văn bản góp ý vào tất cả 9 dự án luật, 5 nghị quyết.

ĐBQH đoàn Hà Tĩnh đã tích cực tham gia thảo luận thẳng thắn, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Đoàn cũng tổ chức các cuộc hội nghị tham vấn chính sách, pháp luật có liên quan đến kỳ họp và tham gia một số hoạt động của Trung ương, địa phương tổ chức.

Thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi lời cảm ơn chân thành tới cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu làm ĐBQH. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Trên cương vị là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng thời là đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Gia Túc nhận thức sâu sắc rằng, sự tín nhiệm của cử tri không chỉ là niềm tin, mà còn là kỳ vọng; không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là yêu cầu phải nỗ lực cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá: Các nội dung phản ánh của cử tri hết sức trách nhiệm và sát với thực tiễn. Những trăn trở, phản ánh của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh lĩnh hội, tiếp thu và tổng hợp đầy đủ. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị tỉnh quan tâm kịp thời xem xét, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thông tin thêm với cử tri Hà Tĩnh về công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và cùng những định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Đồng chí Phạm Gia Túc cũng bày tỏ vui mừng về việc 4 tháng đầu năm 2026, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là tăng trưởng kinh tế tiếp tục bứt phá, quý I đạt 12,42%, đứng đầu cả nước.

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Tập trung cải thiện thực chất môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy các ngành công nghiệp mới, công nghệ cao. Tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính thực chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.