Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự hội nghị tiếp xúc cử tri.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 28/4, các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri Hà Tĩnh.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số cử tri phường Thành Sen.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 68 điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp phần vào thành công chung của kỳ họp

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tới các cử tri.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; xem xét, thông qua chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Cử tri Bùi Quang Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia đầy đủ các phiên họp, hoạt động của các cơ quan Quốc hội và của đoàn tổ chức. Tại các buổi thảo luận hội trường, thảo luận tổ, đã có 20 lượt ý kiến của đoàn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp ý các dự án luật và nghị quyết, được chủ toạ kỳ họp đánh giá cao.

Các đại biểu tham gia thảo luận về công tác nhân sự nghiêm túc, khách quan, đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo quy định. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức họp bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu chủ động, tích cực tham gia phát biểu tại phiên thảo luận tổ và hội trường, gửi văn bản góp ý vào tất cả 9 dự án luật, 5 nghị quyết.

Cử tri Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen phát biểu ý kiến tại hội nghị.

ĐBQH đoàn Hà Tĩnh đã tích cực tham gia thảo luận thẳng thắn, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Cử tri Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công thương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đoàn cũng tổ chức các cuộc hội nghị tham vấn chính sách, pháp luật có liên quan đến kỳ họp và tham gia một số hoạt động của Trung ương, địa phương tổ chức.

Thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi lời cảm ơn chân thành tới cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu làm ĐBQH. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Trên cương vị là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng thời là đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Gia Túc nhận thức sâu sắc rằng, sự tín nhiệm của cử tri không chỉ là niềm tin, mà còn là kỳ vọng; không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là yêu cầu phải nỗ lực cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá: Các nội dung phản ánh của cử tri hết sức trách nhiệm và sát với thực tiễn. Những trăn trở, phản ánh của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh lĩnh hội, tiếp thu và tổng hợp đầy đủ. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị tỉnh quan tâm kịp thời xem xét, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thông tin thêm với cử tri Hà Tĩnh về công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và cùng những định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phạm Gia Túc cũng bày tỏ vui mừng về việc 4 tháng đầu năm 2026, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là tăng trưởng kinh tế tiếp tục bứt phá, quý I đạt 12,42%, đứng đầu cả nước.

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Tập trung cải thiện thực chất môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy các ngành công nghiệp mới, công nghệ cao. Tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính thực chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin liên quan

Tags:

#Hội nghị tiếp xúc cử tri #Tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh #Tiếp xúc cử tri #Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri #Bí thư Trung ương Đảng Phạm Gia Túc #Phạm Gia Túc #Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc #Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Phan Thiên Định

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.