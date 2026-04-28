Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hoa lên đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dâng hoa, dâng lễ lên đài tưởng niệm liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 28/4, trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen). Cùng đi có các đồng chí thành viên Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh: Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài.

Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài hiện là nơi an nghỉ của khoảng 1.300 liệt sỹ đã hi sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Mỗi năm, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách, thân nhân liệt sĩ đến dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phạm Gia Túc và đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các thành viên đoàn dâng hương tưởng niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Phạm Gia Túc dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.