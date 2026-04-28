Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 28/4, trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen).
Cùng đi có các đồng chí thành viên Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh: Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài hiện là nơi an nghỉ của khoảng 1.300 liệt sỹ đã hi sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Mỗi năm, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách, thân nhân liệt sĩ đến dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau.
Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phạm Gia Túc và đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính được hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung vào cuộc, thể hiện sự tri ân sâu sắc, mở ra cơ hội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sáng 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn.
“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu hữu nghị mà còn là cơ hội để các đại biểu trẻ Hà Tĩnh bồi đắp bản lĩnh, đổi mới tư duy, hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành quán triệt sâu sắc nội dung thứ ba trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ đó thống nhất nhận thức về đổi mới phương thức quản trị địa phương.
Việc đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng “trực tiếp, kịp thời, sát cơ sở” không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư mà còn góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh).
Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng yêu cầu UBKT các cấp sớm xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cụ thể, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.