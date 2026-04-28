Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hoa lên đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dâng hoa, dâng lễ lên đài tưởng niệm liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 28/4, trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen).

Cùng đi có các đồng chí thành viên Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh: Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài.

Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài hiện là nơi an nghỉ của khoảng 1.300 liệt sỹ đã hi sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Mỗi năm, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách, thân nhân liệt sĩ đến dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phạm Gia Túc và đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các thành viên đoàn dâng hương tưởng niệm.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đồng chí Phạm Gia Túc dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
"Làm nên đất nước muôn đời"

Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh “giữ nước” trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.