Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.

Sáng 10/6, Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà; Đại tá Hoàng Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng dự.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, Trung đoàn 841 đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng linh hoạt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, bảo đảm bộ đội nắm chắc kiến thức, thành thạo kỹ năng.

Kết thúc 3 tháng huấn luyện, 120 chiến sĩ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng; nắm chắc truyền thống của dân tộc, quân đội và đơn vị; hiểu rõ những nội dung cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Kết quả kiểm tra các nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự; hậu cần, kỹ thuật đều đạt yêu cầu, trong đó có từ 80,67% đến 85,71% khá, giỏi. Đặc biệt, kiểm tra bắn súng AK bài 1 đạt 97,16%, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đạt đơn vị giỏi.

Binh nhì Trần Bình San đại diện cho các chiến sĩ mới thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ Quyết thắng.

Tại buổi lễ, chiến sĩ mới nghiêm trang tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, thể hiện niềm vinh dự, tự hào và quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ mới tiếp nhận vũ khí từ chỉ huy đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 841. Trung tướng Hà Thọ Bình khẳng định, sau thời gian huấn luyện, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành rõ nét về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong quân nhân và trình độ, kỹ năng quân sự; hoàn thành tốt các nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh, lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời quân ngũ, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi quân nhân và là cơ sở để tiếp tục rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân đội. Những kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa.

Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội; nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với các chiến sĩ mới, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 mong muốn mỗi đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của người quân nhân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 841 duyệt đội ngũ.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà chúc mừng Trung đoàn 841 và chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sáng 10/6, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các phòng, ban thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng dự.

Các đại biểu tham dự lễ tuyên thệ.

Năm 2026, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập còn nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chỉ huy các cấp, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã hoàn thành toàn diện chương trình huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiến sĩ mới tuyên thệ.

Đơn vị đã chủ động kiện toàn tổ chức huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, 95 chiến sĩ mới đã hoàn thành chương trình; kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt yêu cầu, trong đó trên 83,6% đạt khá, giỏi.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động giúp dân, bảo vệ môi trường, chữa cháy rừng và hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn với hơn 100 ngày công lao động.