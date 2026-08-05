Diễn tập tác chiến phường Trần Phú thành công tốt đẹp

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Sáng 5/8, Ban Tổ chức diễn tập phường Trần Phú tổ chức bế mạc diễn tập tác chiến phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Tham dự có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Cuộc diễn tập tác chiến phường Trần Phú trong khu vực phòng thủ năm 2026 diễn ra từ ngày 3 - 5/8 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Nhờ chuẩn bị tốt, được BCHQS tỉnh chỉ đạo kịp thời, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, các lực lượng tham gia nỗ lực hết mình nên cuộc diễn tập tác chiến phường Trần Phú trong khu vực phòng thủ năm 2026 đã thành công tốt đẹp. Theo đó, cuộc diễn tập đã vận hành theo đúng tinh thần “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”. Tất cả nội dung của phần vận hành cơ chế đều được thực hiện tốt.

Trong diễn tập thực binh xử trí tình huống A2 “Phòng chống gây rối, biểu tình” của công an phường được thực hiện tốt. Thực binh “Lực lượng dân quân thường trực thực hành đánh chiếm lại mục tiêu khi có bạo loạn vũ trang” có sử dụng đạn hơi, quả nổ đã thể hiện đúng ý định, nguyên tắc, động tác kỹ thuật và chiến thuật tốt, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Cuộc diễn tập này không chỉ giúp kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng tham mưu của các lực lượng ở phường Trần Phú mà còn nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hiệp đồng xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Cuộc diễn tập góp phần hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong tình hình mới.

Là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026, cuộc diễn tập tại phường Trần Phú có ý nghĩa làm điểm để các xã, phường học tập, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc, tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà phường Trần Phú đã đạt được trong cuộc diễn tập.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh đánh giá chất lượng, hiệu quả cuộc diễn tập.

Đại tá Hoàng Xuân Đông mong muốn, sau diễn tập, phường sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, coi trọng “thế trận lòng dân.

Dịp này, phường Trần Phú đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Lãnh đạo phường trao giấy khen cho các tập thể...

