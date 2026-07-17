Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 17/7, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 và báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2026, diễn ra theo 3 giai đoạn.

Đến nay, các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc cùng các sở, ngành, địa phương; đồng thời triển khai khảo sát, kiểm tra số lượng hầm hào cần xây dựng, thông qua phương án xây dựng hệ thống công sự trận địa và các điều kiện bảo đảm phục vụ diễn tập theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác tổ chức, kế hoạch diễn tập tại hội nghị.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương và đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 diễn ra chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh giải đáp một số nội dung liên quan tới công tác triển khai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành diễn tập đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức diễn tập thử, giúp Ban Chỉ đạo điều hành các giai đoạn diễn tập. Theo dõi, chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung diễn tập; hiệp đồng với các đơn vị của Quân khu 4 xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức huấn luyện và diễn tập các nội dung thực binh, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong huấn luyện và diễn tập.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch diễn tập của UBND tỉnh.

Các địa phương được lựa chọn diễn tập cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật.

Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực, trung tâm hiệp đồng của Ban Tổ chức có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu Ban Tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao.

Công an tỉnh triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các khu vực diễn tập; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, sau hội nghị, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập quán triệt, triển khai tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, thực hiện đúng tiến độ. Quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời báo cáo về Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực Ban Tổ chức diễn tập để hướng dẫn, phối hợp giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ CHQS tỉnh tổng hợp, báo cáo, tham mưu cơ quan có thẩm quyền theo quy định.