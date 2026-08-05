Triển khai nhiệm vụ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo một số văn bản của Ban Chỉ đạo và định hướng triển khai các nhiệm vụ. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận về các nội dung, tập trung vào những vấn đề lớn về quan điểm, phạm vi, nội dung, phương pháp và tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm làm tốt nhiệm vụ; đề nghị Ban Tổ chức Trung ương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tiếp thu đầy đủ, chắt lọc vấn đề đã rõ, tổng hợp trung thực nội dung còn khác nhau, khẩn trương hoàn thiện các văn bản để triển khai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp phục vụ việc bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chuẩn bị Đại hội XV của Đảng. Mục tiêu là xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài; làm cho tổ chức mạnh hơn, bộ máy thông suốt và trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cao hơn, quan hệ giữa Đảng với nhân dân chặt chẽ hơn. Đây cũng là quá trình Đảng tự soi lại mình, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Đảng cầm quyền và hoàn thiện nền tảng tổ chức để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị; nhưng chúng ta cũng không né tránh vấn đề mới do thực tiễn đặt ra như sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số. Việc nghiên cứu phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng bộ với sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh năm 2011 và nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Những nội dung còn đúng thì tiếp tục khẳng định; nội dung gây vướng mắc phổ biến hoặc tạo khoảng trống về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm thì nghiên cứu sửa. Vấn đề chưa đủ độ chín thì tiếp tục tổng kết, thí điểm hoặc giải quyết bằng quy định, hướng dẫn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung tổng kết, nghiên cứu 4 nhóm nội dung lớn: Những vấn đề cơ bản về Đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và mối quan hệ với nhân dân; hệ thống tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; chuyển đổi số, các lĩnh vực đặc thù và kỹ thuật của Điều lệ; không đưa vào Điều lệ Đảng nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động; cũng không để vấn đề cơ bản, đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Mỗi đề xuất phải trả lời rõ: thực tiễn đặt ra vấn đề gì? Nguyên nhân nằm ở đâu? Vì sao phải sửa ở cấp Điều lệ? Có những phương án nào? Tác động và điều kiện thực hiện ra sao?

Về phương pháp nghiên cứu và tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng: Kế thừa nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), không làm lại từ đầu, không tổng kết theo lối hành chính. Trọng tâm là cập nhật thực tiễn sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về thi hành Điều lệ Đảng; nhận diện đúng vấn đề cơ bản, phổ biến, lâu dài cần giải quyết ở cấp Điều lệ. Kết hợp khảo sát diện rộng với nghiên cứu sâu; số liệu gắn với trường hợp cụ thể; tổng kết thực tiễn với phát triển lý luận. Địa bàn khảo sát phải đại diện cho vùng, miền, cấp tổ chức, loại hình hoạt động; coi trọng cấp xã, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và địa bàn đặc thù. Việc lấy ý kiến phải nhiều vòng, đúng đối tượng, đúng vấn đề, thực chất.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Quy chế làm việc, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các thành viên; thành lập Tổ Biên tập; hoàn thiện Báo cáo định hướng, Kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; phân chia thực hiện theo giai đoạn, có sản phẩm và kiểm soát chất lượng; thực hiện nghiêm sáu rõ; một việc có một đầu mối chịu trách nhiệm chính; bảo đảm tiến độ đồng bộ với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để trình Đại hội XV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nêu cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, bắt tay ngay vào việc; không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng, cũng không lấy lý do thận trọng để kéo dài công việc. Vấn đề lớn, phức tạp hoặc còn ý kiến khác nhau phải kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng trình Trưởng ban Chỉ đạo ký ban hành các tài liệu phục vụ Ban Chỉ đạo ngay sau phiên họp.