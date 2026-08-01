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Chính trị

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 33

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Hội nghị là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và xác định các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngoại giao trong giai đoạn mới.

Từ ngày 1 - 7/8/2026, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới tham dự và có phát biểu chỉ đạo công tác đối ngoại. (Ảnh: Nguyễn Hồng, Báo Thế giới và Việt Nam)

Theo Bộ Ngoại giao, hội nghị sẽ tập trung quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng; tổng kết những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại thời gian qua; đánh giá tình hình quốc tế, khu vực và các yêu cầu mới đặt ra đối với đất nước. Trên cơ sở đó, hội nghị sẽ xác định những định hướng chiến lược, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ đề và thông điệp lớn của hội nghị tiếp tục nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

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﻿Ảnh: Baoquocte.vn

Được biết, hội nghị sẽ có các phiên chuyên đề về đối ngoại phục vụ phát triển, đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại địa phương. Lần đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao có phiên họp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì nhằm tăng cường cơ chế phối hợp giữa ba lực lượng.

Theo kế hoạch, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tham dự phiên khai mạc toàn thể hội nghị tại Hà Nội.

Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điểm cầu trực tuyến với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

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Tags:

#Ngoại giao #Chính sách ngoại giao #Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 33 #Hội nghị Ngoại giao #đường lối đối ngoại

Chủ đề THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BIỂN - ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI

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