Hà Tĩnh và Bolikhămxay trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch

Sáng 24/6, tại Hà Tĩnh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và Sở VH&DL tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) tổ chức hội đàm, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Tham dự có đồng chí U Đôm Vông Cay Sỏn – Giám đốc Sở VH&DL tỉnh Bolikhămxay; đồng chí Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cùng các phòng, ban liên quan của 2 đơn vị.

Đoàn công tác của 2 tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, du lịch của mỗi địa phương.

Hiện nay, tỉnh Bolikhămxay có 2 di sản cấp quốc gia, 103 điểm du lịch, 233 nhà hàng, điểm vui chơi giải trí và 7 doanh nghiệp du lịch. Thời gian qua, tỉnh đã chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; từng bước đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh địa phương.

Đồng chí U Đôm Vông Cay Sỏn – Giám đốc Sở VH&DL tỉnh Bolikhămxay phát biểu tại buổi hội đàm.

Hà Tĩnh hiện có 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, 3 di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 2 danh nhân văn hóa thế giới, 2 di tích quốc gia đặc biệt, 92 di tích quốc gia cùng hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Du lịch Hà Tĩnh có bước phát triển tích cực, khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xúc tiến quảng bá du lịch được quan tâm triển khai đồng bộ. Môi trường du lịch ngày càng được cải thiện, chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực du lịch từng bước được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh thông tin thêm về một số kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, du lịch của địa phương.

Với lợi thế là địa phương có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết nối với Cửa khẩu Nậm Phao của tỉnh Bolikhămxay, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng để phát triển các tuyến du lịch liên quốc gia và hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Tại buổi hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch; xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc trưng phục vụ du khách; nghiên cứu xây dựng tuyến kết nối du lịch giữa Hà Tĩnh và Bolikhămxay nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương; qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.