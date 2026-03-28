Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên được thí điểm chuyển đổi số du lịch

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT&DL) vừa ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, đào tạo và triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026, nhằm triển khai đồng bộ và hiệu quả các định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số dùng chung của ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến, hoạt động kinh doanh và gia tăng trải nghiệm của khách du lịch.

Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

Tại các chương trình tập huấn, các địa phương, doanh nghiệp sẽ được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số ngành du lịch; hệ sinh thái nền tảng số dùng chung; hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, hệ thống phục vụ quản lý và kinh doanh du lịch; bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai chuyển đổi số; trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ là địa phương đầu tiên diễn ra hội thảo triển khai thí điểm và được hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái du lịch số đồng bộ, từ quảng bá điểm đến, quản lý dữ liệu đến nâng cao trải nghiệm du khách.

Việc lựa chọn Hà Tĩnh không chỉ dựa trên tiềm năng tài nguyên du lịch phong phú mà còn bởi sự chủ động, quyết liệt của địa phương trong việc ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch thời gian qua.

Du khách quét mã QR tìm hiểu điểm đến tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, dịp đầu tháng 3/2026.

Thực tế, Hà Tĩnh đã sớm triển khai nhiều nền tảng số hóa dữ liệu du lịch. Nổi bật là hệ thống du lịch tương tác thông minh 3D/360 tại địa chỉ dulichhatinh360.com do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh xây dựng và vận hành.

Nền tảng này ứng dụng công nghệ thực tế ảo, tích hợp thuyết minh đa ngôn ngữ và trợ lý ảo AI, cho phép du khách tham quan các điểm đến một cách trực quan, sinh động ngay trên thiết bị số.

Thông qua nền tảng, nhiều điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh đã được “số hóa”, như các Khu du lịch Thiên Cầm, Thạch Hải, Lộc Hà hay Đá Bạc Eco...

Bên cạnh đó, các di tích văn hóa lịch sử quan trọng như: Các khu di tích Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích… cũng được tích hợp, góp phần lan tỏa giá trị di sản trên môi trường số.

Giao diện hệ thống du lịch tương tác thông minh 3D/360 tại địa chỉ dulichhatinh360.com, do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh xây dựng và vận hành.

Không dừng lại ở việc quảng bá, chuyển đổi số còn giúp Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối các dịch vụ du lịch. Dữ liệu được số hóa đồng bộ sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nắm bắt xu hướng, hành vi du khách, từ đó xây dựng sản phẩm phù hợp hơn. Đồng thời, doanh nghiệp du lịch cũng có thêm kênh tiếp cận khách hàng, tối ưu hoạt động kinh doanh.

Việc được lựa chọn thí điểm chuyển đổi số du lịch là cơ hội để Hà Tĩnh bứt phá, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương và doanh nghiệp. Trong đó, công tác tuyên truyền, quảng bá các nền tảng số cần được đẩy mạnh để người dân và du khách tiếp cận, sử dụng hiệu quả.

Với những bước đi bài bản, sự đồng hành của các cơ quan trung ương và quyết tâm của địa phương, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tiên phong trong chuyển đổi số du lịch, góp phần nâng tầm hình ảnh quê hương núi Hồng, sông La trên bản đồ du lịch số Việt Nam.