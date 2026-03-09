Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Chiều thứ Bảy, tuần đầu tháng 3/2026, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc nhộn nhịp bước chân du khách từ mọi miền đất nước về tham quan, dâng hương. Trong những đoàn khách ấy, có nhiều người lần đầu tiên đặt chân đến khám phá Hà Tĩnh, tuy nhiên với họ mọi thứ ở đây dường như đã thân quen.

Đông đảo du khách về tham quan Ngã ba Đồng Lộc trong dịp cuối tuần qua.

Du khách dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Chị Đỗ Thanh Mai (du khách Hà Nội) cho biết: “Thực tế, ở nhà tôi đã “đi” du lịch Ngã ba Đồng Lộc nói riêng và Hà Tĩnh nói chung trên không gian số. Những thông tin điểm đến được số hóa bằng hình ảnh và thuyết minh chi tiết trên internet không chỉ giúp chúng tôi hiểu rõ để sắp xếp lịch trình, đặt khách sạn, chọn nhà hàng, thậm chí thực đơn… mà còn thu hút, thôi thúc chúng tôi thực hiện chuyến đi thực tế này”.

Đoàn du khách đến từ Hà Nội quét mã QR khám phá về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tại Khu du lịch (KDL) Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân), việc số hóa điểm đến đã giúp du khách thêm tự tin khi đến đây trải nghiệm. Chị Nguyễn Hồng Nhung (du khách Nghệ An) bày tỏ: “Dù vừa đến Đá Bạc Eco nhưng thông qua mã QR ngay lối vào cổng KDL, chúng tôi nắm bắt được các điểm check-in, vui chơi, lựa chọn thực đơn, căn phòng nghỉ dưỡng tại đây. Từ đó, chủ động bố trí thời gian để trải nghiệm và thực hiện các hoạt động cho các thành viên đoàn”.

Nhờ thông tin sinh động trên không gian số giúp du khách chủ động kế hoạch trải nghiệm thực tế tại các điểm đến. Trong ảnh: du khách check-in tại KDL Đá Bạc Eco.

Không chỉ Ngã ba Đồng Lộc hay Đá Bạc Eco, giờ đây, qua màn hình điện thoại, du khách khắp mọi miền trong nước và quốc tế có thể dễ dàng nắm bắt về KDL Thiên Cầm, quan sát được khuôn viên di tích Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền), hay việc di chuyển từng bước lên chùa Hương Tích (xã Can Lộc).

Du khách trẩy hội chùa Hương Tích dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Có được những kết quả đó là nhờ Hà Tĩnh đã nỗ lực thực hiện Đề án chuyển đổi số quốc gia và Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” của Bộ VH-TT&DL. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng chục khu, điểm du lịch, di tích đã được số hóa dữ liệu thông tin trên nền tảng số thông qua địa chỉ https://dulichhatinh360.com và mã QR tại các điểm đến. Tiêu biểu như các khu, điểm du lịch, di tích: Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Hương Sơn), chùa Hương Tích (xã Can Lộc), Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền), Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân); biển Lộc Hà, Thạch Hải, Thiên Cầm...

Giao diện trang quảng bá du lịch Hà Tĩnh thực tế ảo trên không gian số (https://dulichhatinh360.com)

Trong những ngày đầu nền tảng được giới thiệu rộng rãi, anh Nguyễn Văn Hải (Hà Nội) tình cờ biết đến trang du lịch số của Hà Tĩnh khi đang tìm hiểu về các điểm đến miền Trung. “Lần đầu tiên tôi thấy một nền tảng cho phép tham quan biển Thiên Cầm với góc nhìn 360o như vậy. Mình có thể xoay mọi hướng, phóng to từng khu vực, thậm chí xem toàn cảnh từ trên cao. Cảm giác như đang đứng ngay tại bãi biển nổi tiếng này” - anh Hải chia sẻ. Theo anh Hải, trải nghiệm số khiến việc lựa chọn điểm đến trở nên thú vị hơn, đồng thời thôi thúc anh lên kế hoạch cho một chuyến đi đến biển Hà Tĩnh trong mùa hè này.

Cảm nhận được vẻ đẹp của biển Thiên Cầm thông qua nền tảng số, nhiều du khách lên kế hoạch cho một chuyến đi đến biển Hà Tĩnh trong mùa hè năm nay. Trong ảnh: Biển Thiên Cầm hấp dẫn du khách trong mùa hè 2025 (ảnh Đình Nhất).

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Ứng dụng công nghệ 3D/360 là bước đi quan trọng trong chuyển đổi số du lịch, giúp số hóa hình ảnh các khu, điểm đến, tạo nền tảng trải nghiệm trực quan để du khách tìm hiểu ngay trên môi trường số. Đây cũng là cách quảng bá hiện đại, giúp hình ảnh du lịch Hà Tĩnh lan tỏa rộng rãi, hướng tới phát triển du lịch thông minh trong thời gian tới”.

Thực tế cho thấy, công nghệ không thay thế những chuyến đi thực, nhưng có thể trở thành “cánh cửa” đầu tiên dẫn du khách đến với điểm đến. Các KDL ở Hà Tĩnh ngày càng được hiện diện sinh động trên không gian số sẽ góp phần để hiện thực hóa thêm nhiều bước chân rộn ràng của du khách tìm về quê hương núi Hồng, sông La.