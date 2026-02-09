Hotline: 02393.693.427
Diện mạo mới của "Hoan Châu đệ nhất danh lam"

Thiên Vỹ
(Baohatinh.vn) - Thời tiết ấm dần và cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền đã giúp Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) khoác lên mình diện mạo mới tràn ngập sắc xuân.

bqbht_br_b1.jpg
Sau nhiều nỗ lực chỉnh trang, khắc phục hậu quả bão số 10 (năm 2025), KDL chùa Hương Tích đã lấy lại diện mạo khang trang. Từ cổng chào tươi mới...
bqbht_br_b2.jpg
bqbht_br_b3.jpg
... đến biển chỉ dẫn được bố trí thuận tiện, tuyến đường vào quảng trường được trang trí bằng hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu sắc rực rỡ, tạo nên không gian ngày hội hấp dẫn.
bqbht_br_b4.jpg
Những con đường sạch sẽ, bãi cỏ sân quảng trường được cắt tỉa phẳng phiu tạo nên khung cảnh thanh bình trước cửa "thiền môn".
bqbht_br_b5.jpg
bqbht_br_b6.jpg
Xung quanh khuôn viên Nhà điều hành KDL chùa Hương Tích là những vườn hoa cánh bướm khoe sắc rực rỡ.
bqbht_br_b8.jpg
bqbht_br_b9.jpg
bqbht_br_b10.jpg
Nhiều điểm check-in hấp dẫn tại khu vực bến thuyền và cổng đường lên chùa Hương Tích đã sẵn sàng phục vụ du khách.
bqbht_br_c1.jpg
Tại khu vực ga xe điện và cáp treo...
bqbht_br_c3.jpg
bqbht_br_c4.jpg
...các điểm check-in đã tràn ngập sắc hoa.
﻿bqbht_br_c6.jpg
﻿bqbht_br_c5.jpg
Du khách về tham quan, vãn cảnh, cảm nhận vẻ đẹp bình yên của chùa Hương Tích (ảnh chụp sáng 8/2).
bqbht_br_d3.jpg
Không gian mùa xuân thanh bình bên ngôi chùa cổ hơn 700 năm tuổi, được mệnh danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam".
bqbht_br_d4.jpg
Toàn cảnh chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh).

