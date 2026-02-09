Diện mạo mới của "Hoan Châu đệ nhất danh lam"

Người dân công đức gần 26 tỷ đồng cho đền Chợ Củi 22/01/2026 11:24 Trong năm 2025 và những ngày đầu năm 2026, Di tích cấp quốc gia đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Về làng chài Xuân Yên nghe “hơi thở” của biển 19/01/2026 07:43 Trong những ngày đông, làng chài Xuân Yên (xã Tiên Điền) trở nên yên ả, trầm lắng hơn thường ngày. Dẫu vậy, nhịp sống mưu sinh của ngư dân vẫn bền bỉ, cần cù theo từng con sóng.

Quán cà phê đón Tết sớm, nườm nượp khách check-in 18/01/2026 10:20 Hòa trong không khí những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, không gian nhiều quán cà phê được trang trí rực rỡ, đậm sắc màu Tết, trở thành điểm check-in, vui xuân sớm của nhiều du khách, bạn trẻ.

Hồ Bình Sơn - điểm nhấn cảnh quan giữa lòng “phố núi” Hà Tĩnh 11/01/2026 07:09 Sau quá trình đầu tư cải tạo, nâng cấp, hồ Bình Sơn (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã được "thay áo mới", góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân địa phương.

Làm mới sản phẩm, tạo sức hút sự kiện: "Chìa khóa" để du lịch tăng trưởng 10/01/2026 05:30 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ dài ngày nhất trong năm, cũng là lúc du lịch Hà Tĩnh bước vào cao điểm của mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đây chính là thời điểm “chạy đà” quan trọng cho tăng trưởng của ngành trong năm mới.

Hà Tĩnh để lại dư vị khó quên với nhiều du khách quốc tế 09/01/2026 16:02 Hà Tĩnh đang ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế bởi những vẻ đẹp thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc.

Các khu di tích, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút du khách dịp đầu năm 02/01/2026 14:30 Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các khu, điểm du lịch từ lịch sử, văn hóa tâm linh đến sinh thái tại nhiều địa phương Hà Tĩnh vẫn khá thu hút du khách dâng hương, tham quan.

Làng nghề chổi đót Hà Ân - 150 năm bền bỉ giữ hồn quê 02/01/2026 13:30 Trải qua hơn 150 năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm của lịch sử, nghề làm chổi đót vẫn lặng lẽ tồn tại, được gìn giữ và tiếp nối tại thôn Hà Ân, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh.

Những điểm đến hấp dẫn ở Hà Tĩnh cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 31/12/2025 06:33 Cùng với vẻ đẹp cảnh quan, chiều sâu văn hóa lịch sử và sự chuẩn bị chu đáo trong đón tiếp, nhiều khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh đang sẵn sàng chào đón du khách trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026.

Thành Sen - tầm vóc mới của trái tim đô thị Hà Tĩnh 30/12/2025 14:01 Từ vùng đất giàu trầm tích lịch sử, phường Thành Sen đang chuyển mình mạnh mẽ với những công trình khang trang, hiện đại, có tính biểu tượng cao, góp phần khẳng định vị thế đô thị trung tâm Hà Tĩnh.

Chuyện về “thợ đặt bẫy ảnh” giữa rừng nguyên sinh ở Hà Tĩnh 29/12/2025 05:15 Thông qua 170 điểm đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã phát hiện nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm.

Về Phúc Trạch, "chạm" vào nghề hương trầm truyền thống 28/12/2025 11:35 Phúc Trạch (Hà Tĩnh)- làng nghề gắn liền với những cây dó trầm, cũng là nơi làm nên những nén hương trầm truyền thống. Những ngày cuối năm, làng quê này lại rộn ràng hơn khi nghề làm hương trầm bước vào mùa tất bật nhất.

Độc đáo xã có nhiều thôn mang tên các loài cây 26/12/2025 09:39 Nhiều thôn mang tên các loài cây không chỉ phản ánh mối gắn kết bền chặt giữa cảnh quan và đời sống mà còn tạo nên sức hút, sự tò mò khi về với xã Sơn Tây (Hà Tĩnh).

Ngã ba Đồng Lộc đón hơn 535 nghìn lượt khách trong năm 2025 25/12/2025 15:09 Năm 2025, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) đã đón hơn 535.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến dâng hương, tưởng niệm, tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Noel an lành lan tỏa khắp Hà Tĩnh 24/12/2025 20:20 Khi sương lạnh phủ lên màn đêm những ngày cuối năm, các giáo xứ trên địa bàn Hà Tĩnh lại rực rỡ ánh đèn, trang hoàng lộng lẫy, mang đến một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và tràn đầy niềm vui.

Độc đáo guồng xe nước ở xã Vũ Quang 24/12/2025 14:25 Giữa đời sống hiện đại, những guồng xe nước ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) như giữ lại kí ức của làng quê và thể hiện sự sáng tạo của người dân trong lao động, sản xuất.

Điểm nhấn kiến trúc giữa lòng Thành Sen 24/12/2025 08:06 Cụm biểu tượng với hình tượng hoa đăng không chỉ tạo dấu ấn kiến trúc mà còn thể hiện sức sống, khát vọng phát triển và bản sắc của Thành Sen (Hà Tĩnh) trong giai đoạn mới.

Rộn ràng check-in hang đá Bê-lem mùa Noel 22/12/2025 06:00 Thời điểm này, hang đá Bê-lem mừng đón Giáng sinh tại nhiều nhà thờ ở Hà Tĩnh đã rực sáng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, check-in.

Làng trống Bắc Thai – điểm đến của thanh âm và ký ức 21/12/2025 13:00 Đến với làng trống Bắc Thai (xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến quy trình làm trống thủ công tỉ mỉ, mà còn cảm nhận rõ nét sự tâm huyết của những người thợ lành nghề

Nhật ký phố phường Hà Tĩnh 21/12/2025 05:14 Giữa phố thị đang từng ngày đổi thay, vẫn có những nhịp sống lặng lẽ làm nên linh hồn của phố phường Hà Tĩnh, đủ để ai đi qua cũng nhớ, người ở lại thêm thương.

Ra quân làm sạch bãi biển Thiên Cầm, “khởi động” đón khách du xuân 20/12/2025 10:57 Xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã huy động gần 1.000 người ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch bãi biển để chuẩn bị triển khai các hoạt động du lịch chào đón năm mới 2026.

Giải mã những câu chuyện trên bia đá cổ ở Khu di tích Nguyễn Du 18/12/2025 14:00 Những tấm bia đá cổ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nguyễn Du ẩn chứa nhiều câu chuyện quý giá về dòng họ Nguyễn Tiên Điền và sự tri ân sâu sắc của các thế hệ đối với Đại thi hào dân tộc.

Thoả sức check-in với đường hoa dã quỳ tại Đá Bạc Eco 14/12/2025 10:57 Đến khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dịp này, một điểm nhấn được nhiều du khách yêu thích là con đường hoa dã quỳ vàng rực. Dù được trồng chưa lâu nhưng loài hoa này khá hợp với vùng đất đồi và khí hậu vùng thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ.

Trải nghiệm Khu du lịch sinh thái Hải Thượng cùng Á hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam và du khách Nam Phi 14/12/2025 06:47 Với không gian xanh mát giữa rừng thông ngút ngàn, hội tụ nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng, Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn) trở thành điểm hẹn cho du khách khi về Hà Tĩnh.

Cùng Á hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam khám phá "viên ngọc xanh" giữa đại ngàn Hà Tĩnh 13/12/2025 08:24 Vườn Quốc gia Vũ Quang (xã Vũ Quang) được ví như "viên ngọc xanh" của Hà Tĩnh bởi hệ sinh thái động thực vật phong phú, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm lý thú.

Chuyện những cây cổ thụ trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt 12/12/2025 14:22 Hai cây cổ thụ chừng hơn 300 năm tuổi nằm trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du ở Hà Tĩnh không chỉ là điểm nhấn về mặt cảnh quan mà còn gắn với những câu chuyện liên quan đến dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Hiện thực hoá thông điệp "Hà Tĩnh - hãy một lần đến" 06/12/2025 23:49 TVC quảng bá du lịch do Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp cùng Sở VH-TT&DL sản xuất hứa hẹn đưa đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, khám phá trọn vẹn những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh nhà.

Thúc đẩy phát triển du lịch Hà Tĩnh từ các chuyến khảo sát thực địa 06/12/2025 14:30 Những đánh giá, góp ý từ các chuyên gia trong lĩnh vực lữ hành sẽ góp phần hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ, từ đó, tạo sự bứt phá cho ngành du lịch Hà Tĩnh.

Đồng Lộc - miền trải nghiệm xanh 02/12/2025 13:00 Đồng Lộc (Hà Tĩnh) - địa chỉ đỏ linh thiêng, nơi khắc ghi những dấu ấn của lịch sử đang khoác lên mình màu xanh no ấm, khẳng định nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội.