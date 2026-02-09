Diện mạo mới của "Hoan Châu đệ nhất danh lam"

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ dài ngày nhất trong năm, cũng là lúc du lịch Hà Tĩnh bước vào cao điểm của mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đây chính là thời điểm “chạy đà” quan trọng cho tăng trưởng của ngành trong năm mới.
Phúc Trạch (Hà Tĩnh)- làng nghề gắn liền với những cây dó trầm, cũng là nơi làm nên những nén hương trầm truyền thống. Những ngày cuối năm, làng quê này lại rộn ràng hơn khi nghề làm hương trầm bước vào mùa tất bật nhất.
Đến với làng trống Bắc Thai (xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến quy trình làm trống thủ công tỉ mỉ, mà còn cảm nhận rõ nét sự tâm huyết của những người thợ lành nghề
Đến khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dịp này, một điểm nhấn được nhiều du khách yêu thích là con đường hoa dã quỳ vàng rực. Dù được trồng chưa lâu nhưng loài hoa này khá hợp với vùng đất đồi và khí hậu vùng thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ.
Hai cây cổ thụ chừng hơn 300 năm tuổi nằm trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du ở Hà Tĩnh không chỉ là điểm nhấn về mặt cảnh quan mà còn gắn với những câu chuyện liên quan đến dòng họ Nguyễn Tiên Điền.
TVC quảng bá du lịch do Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp cùng Sở VH-TT&DL sản xuất hứa hẹn đưa đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, khám phá trọn vẹn những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh nhà.
Ngay sau lễ khánh thành cầu Hữu Nghị 5 nối Thái Lan – Lào (28/11), Hà Tĩnh đã tổ chức lễ đón đoàn du lịch đến từ tỉnh Bueng Kan (Thái Lan). Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến với Hà Tĩnh qua tuyến kết nối mới này.