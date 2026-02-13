Hotline: 02393.693.427
Hương Tích tự sẵn sàng khai hội, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026

Thiên Vỹ
(Baohatinh.vn) - Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ khai hội chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) dịp Xuân Bính Ngọ hứa hẹn mang đến cho người dân, du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

bqbht_br_a1.jpg
Chùa Hương Tích được xây dựng cách đây trên 700 năm, từng được mệnh danh là Hoan Châu đệ nhất danh lam.

Theo kế hoạch, lễ khai hội chùa Hương Tích – mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026 sẽ diễn ra vào ngày 22/2/2026 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Khu du lịch (KDL) chùa Hương Tích. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Tĩnh phối hợp cùng UBND xã Can Lộc đồng chủ trì tổ chức.

Lễ hội năm nay được đầu tư quy mô với sự kết hợp hài hòa giữa các nghi thức tâm linh truyền thống và các hoạt động hội hè sôi nổi. Điểm nhấn của phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc và nghi thức “đánh trống khai hội”, chính thức mở màn cho năm du lịch Hà Tĩnh.

bqbht_br_a2.jpg
Phối cảnh sân khấu lễ khai hội chùa Hương Tích

Phần hội dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương với hàng loạt hoạt động thể thao, trò chơi dân gian hấp dẫn, sôi động như: Giải Bóng chuyền nam xã Can Lộc (khai mạc ngày 22/2/2026); Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh (24/2/2026); các hội thi đấu vật cổ truyền, đấu gậy, chọi gà, bịt mắt bắt vịt... diễn ra trong ngày khai hội.

Đặc biệt, không gian lễ hội còn bố trí các gian hàng OCOP quảng bá những sản vật, đặc sản của quê hương Hà Tĩnh đến với du khách thập phương.

a4.jpg﻿
a3.jpg﻿
a5.jpg
Nhiều giải đấu thể thao, trò chơi dân gian hấp dẫn sẽ diễn ra tại lễ khai hội chùa Hương Tích. Ảnh: Tư liệu.

Ông Trần Xuân Lương – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: "Để chuẩn bị cho lễ hội chùa Hương Tích, sở đã chủ động làm việc với UBND xã Can Lộc để thống nhất nội dung chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, các phần việc do sở đảm nhận đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho buổi lễ diễn ra thành công”.

Đến nay, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã xây dựng chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh hoàn tất các thiết kế mar-két và tuyên truyền trực quan; Phòng Quản lý du lịch đã kết nối với các công ty lữ hành để xây dựng tour, tuyến du lịch gắn với Hương Tích tự. Riêng mảng thể thao, điểm nhấn là giải bóng chuyền nam cấp tỉnh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao do Sở VH-TT&DL chủ trì cũng đã phối hợp lên kế hoạch thực hiện giải đấu...

bqbht_br_a7.jpg
Đội ca Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh...
bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a8.jpg
...và đội múa nhà hát đang tích cực tập luyện cho buổi diễn báo cáo chương trình nghệ thuật lễ khai hội chùa Hương Tích - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026.

Trong không khí khẩn trương, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh cũng đã hoàn tất việc tập luyện chương trình nghệ thuật phục vụ tại buổi lễ. Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Giám đốc Nhà hát cho biết: "Chương trình gồm 6 tiết mục với thời lượng 30 phút, tập trung ca ngợi vẻ đẹp quê hương, danh thắng chùa Hương Tích và lễ hội truyền thống. Đội ngũ diễn viên, ca sĩ đã tập luyện liên tục nhiều ngày qua, hiện đã sẵn sàng diễn báo cáo vào chiều nay (13/2) và hoàn thiện trước khi chính thức phục vụ khán giả vào ngày khai hội 22/2 tới".

Tại địa điểm diễn ra lễ hội, UBND xã Can Lộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các phần việc đúng tiến độ.

bqbht_br_b4.jpg
bqbht_br_b3.jpg
bqbht_br_b5.jpg
Khu vực quảng trường KDL chùa Hương Tích đã hoàn tất công tác chỉnh trang, các điều kiện cần thiết cho lễ khai hội.

Ông Phạm Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc chia sẻ: "Đến nay, việc chỉnh trang khuôn viên khu du lịch, chuẩn bị địa điểm dựng sân khấu và các khu vực thi đấu thể thao đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng công an xã, công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội; chỉ đạo tổ quản lý khu du lịch tạo thêm các điểm check-in mới, đồng thời quán triệt các cơ sở kinh doanh phải chuẩn bị dịch vụ chu đáo, ứng xử văn minh để mỗi du khách về với Hương Tích tự đều cảm thấy hài lòng".

bqbht_br_c3.jpg
Du khách hành hương về Hương Tích tự những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ nội dung chương trình, cơ sở vật chất đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, lễ khai hội chùa Hương Tích 2026 đã sẵn sàng. Sự kiện được kỳ vọng tạo khí thế mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh với nhiều khởi sắc.

