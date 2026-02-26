Hotline: 02393.693.427
Tết Bính Ngọ 2026

Du xuân

Người dân tìm về Văn Miếu Hà Tĩnh lưu dấu khoảnh khắc đầu năm

Kiều Sương
(Baohatinh.vn) - Với không gian văn hóa truyền thống tôn nghiêm cùng kiến trúc đặc trưng, Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đang trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh trong dịp đầu năm mới.

bqbht_br_m1.png
Nhiều người lựa chọn Văn Miếu để chụp ảnh cùng áo dài truyền thống hoặc cách tân, tạo nên những khung hình vừa hiện đại vừa hoài cổ. Việc chụp ảnh trong không gian ấy không chỉ đơn thuần ghi lại khoảnh khắc của mình mà còn mang ý nghĩa lưu giữ một khởi đầu đầy kỳ vọng.
bqbht_br_m4.png
bqbht_br_m5.png
Em Phạm Thị Diễm (xã Thạch Khê - đầu tiên từ trái sang) chia sẻ: "Đến Văn Miếu chụp ảnh trong những ngày đầu năm không chỉ để lưu giữ lại kỷ niệm mà còn là sự mong cầu cho một năm thuận lợi trong học tập và cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 tới đây"
bqbht_br_m6.png﻿
﻿bqbht_br_m7.png
bqbht_br_m2.png
Anh Lê Anh Dũng (phường Thành Sen) cho biết: "Bản thân là một người thích chụp ảnh, nhận thấy Văn Miếu là địa điểm rất phù hợp để tạo ra những góc máy đẹp. Nhất là trong trang phục áo dài, kết hợp với các đường nét kiến trúc và sự cổ kính nơi đây."
bqbht_br_m02.png
bqbht_br_m03.png
bqbht_br_m8.png
Với lối kiến trúc cổ kính, giàu tính thẩm mỹ, bố cục hài hòa của Văn Miếu, các thợ ảnh dễ khai thác các góc máy đẹp. Ánh sáng đầu xuân dịu nhẹ càng tôn lên vẻ trầm mặc, trang nghiêm của Văn Miếu nhưng vẫn rất gần gũi, giản dị.
bqbht_br_z7566125297358-635c645380a57243e7fa1c7d81e9df58.jpg
Không chỉ giới trẻ, nhiều người là trung niên cũng hào hứng trong tà áo dài đến Văn Miếu để có những bức ảnh đẹp.
bqbht_br_miiii.png
bqbht_br_miiiii.png
bqbht_br_mii.png
bqbht_br_miii.png
bqbht_br_mi.png
Việc nhiều người dân lựa chọn Văn Miếu Hà Tĩnh để chụp ảnh đầu năm không chỉ đơn thuần là một trào lưu. Mỗi bức ảnh ở Văn Miếu không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn lưu giữ truyền thống, gửi gắm ước vọng, niềm tin cho chặng đường phía trước.

