Người dân tìm về Văn Miếu Hà Tĩnh lưu dấu khoảnh khắc đầu năm

(Baohatinh.vn) - Với không gian văn hóa truyền thống tôn nghiêm cùng kiến trúc đặc trưng, Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đang trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh trong dịp đầu năm mới.
Em Phạm Thị Diễm (xã Thạch Khê - đầu tiên từ trái sang) chia sẻ: "Đến Văn Miếu chụp ảnh trong những ngày đầu năm không chỉ để lưu giữ lại kỷ niệm mà còn là sự mong cầu cho một năm thuận lợi trong học tập và cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 tới đây"
Anh Lê Anh Dũng (phường Thành Sen) cho biết: "Bản thân là một người thích chụp ảnh, nhận thấy Văn Miếu là địa điểm rất phù hợp để tạo ra những góc máy đẹp. Nhất là trong trang phục áo dài, kết hợp với các đường nét kiến trúc và sự cổ kính nơi đây."
Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...
Thời tiết nắng ráo, giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ giúp người dân du xuân thuận lợi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân "phớt lờ" quy định khi tham gia giao thông.
Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.
Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.