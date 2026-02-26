Người dân tìm về Văn Miếu Hà Tĩnh lưu dấu khoảnh khắc đầu năm

Những màn so tài gay cấn tại lễ khai hội chùa Hương Tích 22/02/2026 14:10 Lễ khai hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026 với phần hội đa dạng các trò chơi dân gian, giải đấu thể thao sôi nổi khiến không khí du xuân đầu năm thêm rộn ràng, vui tươi.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ hội Hải Thượng Lãn Ông 22/02/2026 14:05 Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông (Hà Tĩnh) hứa hẹn thu hút đông đảo Nhân dân, du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm.

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả 22/02/2026 13:27 Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.

Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây 21/02/2026 18:01 Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...

Những điểm du xuân thu hút du khách trong kỳ nghỉ Tết ở Hà Tĩnh 21/02/2026 17:13 Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026, nhiều khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo lượng khách thập phương tham quan, khám phá.

Đặc sắc lễ đeo vòng gọi vía của đồng bào dân tộc ở Hà Tĩnh 21/02/2026 13:32 Lễ đeo vòng gọi vía của bà con dân tộc thiểu số ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) mang đậm nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc, đồng thời góp phần gắn kết cộng đồng.

Cười sảng khoái với các trò chơi độc đáo ở đình Hoa Vân Hải 21/02/2026 12:57 Các trò chơi dân gian độc đáo diễn ra ở đình Hoa Vân Hải (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) mang lại không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Người dân Hà Tĩnh không còn nặng nề với ngày Nguyệt kỵ 21/02/2026 11:53 Khi nhịp sống hiện đại vận hành theo kế hoạch, lịch trình cụ thể, ngày Nguyệt kỵ (mùng 5 Tết) dường như đã bớt nặng nề trong tâm thức nhiều người dân Hà Tĩnh.

Giữ gìn nét đẹp lễ hội truyền thống 20/02/2026 17:29 Khi truyền thống được trân trọng và hành vi được điều chỉnh bằng ý thức cộng đồng thì không chỉ góp phần gìn giữ giá trị truyền thống mà còn đưa lễ hội thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Rạp chiếu phim, khu vui chơi, ăn uống… kín khách dịp Tết 20/02/2026 05:35 Trong những ngày nghỉ Tết, các trung tâm thương mại, khu vui chơi... ở Hà Tĩnh đón lượng khách tăng cao, tạo nên không khí xuân sôi động và tươi mới.

Thích ứng với thời tiết, đảm bảo cho khách du xuân thuận tiện, an toàn 19/02/2026 16:00 Trước thời tiết bất thuận trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã nhanh chóng có những cách làm đảm bảo cho khách du xuân thuận tiện, an toàn.

Chuyên gia lý giải về đợt mưa xuân nặng hạt tại Hà Tĩnh 19/02/2026 07:30 Theo chuyên gia thời tiết, đợt mưa xuân năm nay tại Hà Tĩnh là hình thái thời tiết bình thường, đủ tạo nên không khí se lạnh, ẩm ướt đặc trưng những ngày đầu năm.

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon 19/02/2026 05:20 Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.

20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc chờ đón du khách dịp đầu xuân ở Hà Tĩnh 19/02/2026 05:17 Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ hôm nay (mùng 3 Tết) đến Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), trên địa bàn tỉnh diễn ra 20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc giúp du khách khám phá, trải nghiệm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 3 Tết: Mưa rải rác, trời lạnh 19/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 3 Tết: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh; nhiệt độ từ 19 - 23 độ C.

Người dân tấp nập về đền Chợ Củi cầu may đầu năm mới 18/02/2026 16:29 Những ngày đầu xuân, hàng nghìn du khách thập phương đã về đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân,Hà Tĩnh) hành lễ, chiêm bái cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Hà Tĩnh mưa lớn, người dân du xuân lưu ý đảm bảo an toàn giao thông 18/02/2026 14:15 Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.

Nhiều tiểu thương mở hàng năm mới Bính Ngọ, kỳ vọng “buôn may, bán đắt” 18/02/2026 13:51 Sáng mồng 2 Tết Bính Ngọ 2026, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh mở hàng khai xuân với kỳ vọng một năm mới “buôn may, bán đắt”.

Hàng nghìn người "đội mưa" hành hương về Hương Tích tự 18/02/2026 13:24 Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trong ngày mồng 2 Tết Bính Ngọ, Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đón hàng nghìn lượt khách về tham quan, dâng hương.

Áo dài du xuân, giữ hồn Tết Việt 18/02/2026 07:31 Khi mùa xuân gõ cửa, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh lựa chọn khoác lên tà áo dài du xuân. Không còn là trào lưu, mặc áo dài ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa được tiếp nối qua từng thế hệ.

Xuân về trong tiếng chuông chùa 18/02/2026 05:15 Khám phá vẻ đẹp bình yên của mùa xuân qua âm thanh trầm lắng của tiếng chuông trong các ngôi chùa tại Hà Tĩnh mang lại cảm giác thư thái và thanh tịnh cho ngày đầu năm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 2 Tết: Nhiều khu vực mưa rải rác 18/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ năm 2026: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Người Hà Tĩnh tìm mua “may mắn” đầu năm 17/02/2026 15:38 Đầu xuân năm mới, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn duy trì các phong tục truyền thống với quan niệm đó là cách rước tài lộc và may mắn cho suốt cả năm.

Lắng tiếng Trò Kiều trên đất Cam Lâm 17/02/2026 15:00 Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.

Người dân tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc ngày đầu năm mới 17/02/2026 13:33 Đông đảo người dân đã đến Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc Hà Tĩnh) trong sáng 17/2 (mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ) để dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới ra sao? 17/02/2026 12:29 Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, khoảng từ đêm 17/2, không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Bình yên sáng mùng 1 Tết ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh 17/02/2026 10:02 Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đường phố ở Thành Sen - trung tâm đô thị của Hà Tĩnh vắng vẻ, yên bình trong tiết trời mưa xuân, se lạnh.

Đầu xuân vãn cảnh chùa Cảm Sơn 17/02/2026 10:00 Trong đêm Giao thừa, thời khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến chùa Cảm Sơn tại phường Thành Sen để thắp nén tâm hương, xin lộc đầu xuân.