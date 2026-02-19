Chuyên gia lý giải về đợt mưa xuân nặng hạt tại Hà Tĩnh

Dự báo từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết) thời tiết Hà Tĩnh giảm mưa.

Thời tiết tại khu vực Hà Tĩnh ngày 18/2 ghi nhận mưa vừa, có nơi mưa to và dông cục bộ, bước sang ngày 19/2 sẽ có sự chuyển biến theo hướng ổn định hơn. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, khối không khí lạnh hiện vẫn còn ảnh hưởng nhưng cường độ đã suy yếu, vì vậy lượng mưa giảm rõ rệt, chỉ còn mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, một số nơi có thời điểm tạnh ráo.

Lý giải về nguyên nhân gây mưa trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết) gây mưa rải rác. Riêng vào ngày 18/2, cục bộ có nơi mưa to và dông (đặc biệt mưa lớn ở vùng ven biển phía Nam); từ ngày 19/2 trở đi, mưa giảm cả về khu vực và lượng. Đáng chú ý, dạng mưa đang duy trì những ngày qua mang đặc trưng của “mưa xuân”, kiểu thời tiết này khiến nền nhiệt duy trì ở mức se lạnh, trời âm u, bề mặt đường sá ẩm ướt, dễ trơn trượt.

﻿ ﻿ Thời tiết những ngày qua mang đặc trưng mưa xuân, trời âm u, se lạnh, đường sá ẩm ướt, dễ trơn trượt.

Theo ông Trần Đức Bá, mưa xuân ảnh hưởng nhiều hơn đến cảm nhận và sinh hoạt ngày Tết. Các hoạt động du xuân, lễ chùa, tham quan ngoài trời có phần kém thuận lợi do mưa vừa và độ ẩm cao. Sương mù buổi sáng có thể làm giảm tầm nhìn khi di chuyển trên các tuyến đường. Đối với bà con buôn bán đầu năm, thời tiết mưa ẩm cũng gây bất tiện trong việc bảo quản hàng hóa, thực phẩm.

Tuy nhiên, ở góc độ tích cực, mưa xuân bổ sung độ ẩm cho đất đai sau thời gian hanh khô, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp vụ xuân, đặc biệt là gieo cấy lúa và chăm sóc cây trồng đầu năm. Đây cũng là quy luật thời tiết đặc trưng của giai đoạn giao mùa, khi các đợt không khí lạnh cuối mùa vẫn còn xuất hiện nhưng không đủ mạnh để gây rét đậm diện rộng.

Mưa xuân bổ sung độ ẩm cho đất đai sau thời gian hanh khô, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Cập nhật từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong đêm 18 rạng sáng 19/2, toàn tỉnh có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 18 – 23°C. Sang đêm 19 và ngày 20/2 (đêm mùng 3, ngày mùng 4 Tết), mưa có xu hướng giảm, chủ yếu xuất hiện vào đêm và sáng với mưa nhỏ rải rác, trưa chiều chỉ còn mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ phổ biến 19 – 23°C. Từ đêm 20 đến ngày 22/2 (đêm mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết), thời tiết chuyển biến tích cực hơn, hầu như không mưa, ban ngày có nắng, đêm trời lạnh; nhiệt độ tăng lên mức 19 – 26°C, riêng khu vực vùng núi có nơi trên 27°C.

Về lượng mưa ghi nhận tại các trạm khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực ven biển phía Bắc và miền núi phổ biến 10 – 20mm, ven biển phía Nam từ 20 – 40mm. Đáng chú ý, một số trạm đo mưa tự động thuộc khu vực phía Nam tỉnh (địa bàn thị xã Kỳ Anh cũ) ghi nhận lượng mưa cao hơn, dao động 50 – 80mm. Nền nhiệt trong những ngày mưa duy trì ở mức 19 – 23°C, tạo cảm giác se lạnh đặc trưng của mưa xuân.

Cơ quan chuyên môn vẫn khuyến cáo người dân theo dõi sát bản tin dự báo, giữ ấm cơ thể về đêm và sáng sớm để đảm bảo sức khoẻ vui Tết đón xuân.

Dù không phải là đợt thời tiết cực đoan, cơ quan chuyên môn vẫn khuyến cáo người dân theo dõi sát bản tin dự báo, giữ ấm cơ thể về đêm và sáng sớm, đặc biệt là khi tham gia các hoạt động vui xuân ngoài trời; đồng thời thận trọng khi tham gia giao thông trong điều kiện đường ẩm ướt và tầm nhìn hạn chế.

Nhìn chung, đợt mưa xuân năm nay tại Hà Tĩnh là hình thái thời tiết bình thường, tác động vừa phải nhưng đủ tạo nên không khí se lạnh, ẩm ướt đặc trưng những ngày đầu năm. Việc chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết sẽ giúp người dân vừa đảm bảo an toàn, vừa tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.