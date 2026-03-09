Hotline: 02393.693.427
Thời tiết ngày bầu cử ở Hà Tĩnh thế nào?

Nguyễn Hải
(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong tuần này (9 - 15/3), dù chịu ảnh hưởng không khí lạnh nhưng thời tiết trên địa bàn ít có khả năng gây các tình huống thiên tai nguy hiểm.

Dự báo ngày 15/3, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa phát đi bản tin về thời tiết trên địa bàn từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Theo đó, trong các ngày từ 9 - 15/3/2026, khu vực Hà Tĩnh liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường vào các ngày 9, 12 và khoảng ngày 14/3.

Dự báo, ngày 9 đến ngày 10/3, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng đồng bằng ven biển phía Nam có nơi mưa vừa.

Ngày 10/3 trời rét; gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, có lúc cấp 4; vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6-7.

Từ tối 10 - 11/3, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều có nơi trời hửng nắng yếu; đêm và sáng trời lạnh; gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5.

Ngày 12 - 13/3, nhiều mây, có mưa; trời lạnh; gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4; vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Ngày 14 - 15/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng; gió nhẹ.

Do các đợt không khí lạnh có cường độ không mạnh và không kết hợp với các hình thế thời tiết nguy hiểm khác nên ít có khả năng gây các tình huống thiên tai nguy hiểm, chủ yếu gây gió mạnh trên biển và vùng ven biển, gây rét trong ngày 10/3 (các ngày khác rét về đêm và sáng sớm), khả năng gây mưa nhỏ gián đoạn ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

#Thời tiết ngày bầu cử #không khí lạnh #thiên tai nguy hiểm

