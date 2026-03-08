Tiết kiệm điện máy sấy quần áo bằng khăn tắm

Cho một chiếc khăn tắm khô vào lồng sấy cùng quần áo ướt giúp rút ngắn một nửa thời gian hoạt động của máy, tiết kiệm đáng kể tiền điện.
Máy sấy là thiết bị hữu ích trong mùa nồm ẩm nhưng lại tiêu thụ lượng điện năng lớn. Để giải quyết vấn đề này, Peter Walsh, chuyên gia dọn dẹp tại Anh, chia sẻ một mẹo nhỏ: chỉ cần thêm một chiếc khăn tắm sạch và khô vào lồng quay cùng mẻ đồ ướt.
Lý giải cơ chế hoạt động, chuyên gia vệ sinh Laura Avila (Mỹ) cho biết chiếc khăn khô đóng vai trò như một "máy hút ẩm mini". Ngay khi chu trình bắt đầu, chiếc khăn sẽ hấp thụ nhanh chóng lượng nước dư thừa từ quần áo ướt. Điều này giúp máy sấy không phải làm việc nhiều để hóa hơi toàn bộ lượng ẩm đó. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của chiếc khăn cũng giúp tách rời các khối đồ giặt đang cuộn chặt, tạo khoảng trống cho luồng khí nóng lưu thông hiệu quả hơn.
Quy trình thực hiện:
Chuẩn bị: Chọn một chiếc khăn tắm sạch, có chất liệu thấm hút tốt (như cotton dày) và hoàn toàn khô ráo.
Sắp xếp: Cho quần áo ướt vào máy sấy, đặt chiếc khăn khô lên trên cùng mẻ đồ và khởi động máy.
Tách khăn (Bước quan trọng): Bật máy chạy khoảng 15-20 phút rồi tạm dừng để lấy chiếc khăn ra ngoài. Lúc này, khăn đã thấm đẫm hơi ẩm từ đồ giặt. Việc lấy ra kịp thời giúp ngăn hơi nước từ khăn quay ngược trở lại quần áo.
Hoàn tất: Tiếp tục chu trình sấy bình thường cho đến khi mẻ đồ khô hẳn.
Vi chất dinh dưỡng là các chất mà cơ thể chúng ta chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng lại đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Đối với chị N.N.Y (25 tuổi, TP.HCM), mỗi bữa cho con ăn không còn là khoảng thời gian gắn kết vui vẻ mà gần như trở thành một “cuộc chiến”. Thế nhưng, sau khi tìm ra nguyên nhân gốc rễ và kiên trì đồng hành cùng con, bé Dâu đã có sự thay đổi, con hào hứng với bữa ăn, ăn nhiều hơn và dần tăng cân. Bạn có muốn biết chị N.N.Y đã làm gì để giúp bé Dâu vượt qua tình trạng này?
Biếng ăn, kén ăn ở trẻ là tình trạng khiến nhiều cha mẹ lo lắng vì có thể làm tăng nguy cơ khiến con chậm tăng cân, từ đó ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng [1]. Việc dùng sữa chua uống men sống lợi khuẩn được xem là một trong những biện pháp hỗ trợ để con ăn ngon và đạt được các cột mốc phát triển tốt hơn.
Sự lo lắng quá mức đôi khi khiến cha mẹ áp dụng những biện pháp thiếu khoa học, vô tình ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ và làm tình trạng biếng ăn trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, việc hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến biếng ăn là bước quan trọng giúp cha mẹ lựa chọn cách chăm sóc con phù hợp.
Ngày 12/11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm kem bôi da Thuần Mộc do Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Gừng là thực phẩm vô cùng quen thuộc trong mỗi gian bếp của người Việt. Trong thành phần của gừng có chứa những hợp chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại những vi khuẩn gây bệnh từ bên ngoài môi trường.
Trước khi mùa đông đến, hãy bắt đầu ăn tỏi ngâm mật ong – một thói quen nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mùa lạnh.
Các bệnh tim mạch không chỉ phổ biến ở người lớn mà còn có tỷ lệ xảy ra khá cao ở trẻ em. Các bệnh tim mạch thường gặp ở trẻ em thường có diễn biến nghiêm trọng nếu không được phát hiện, điều trị tích cực.
Trong các bữa ăn hằng ngày, rau củ quả đóng vai trò quan trọng trong thực đơn và là nguồn cung cấp dưỡng chất không thể thiếu. Cách rửa rau sạch, mặc dù đơn giản nhưng có những phương pháp khi rửa rau để đạt hiệu quả làm sạch cao nhất.