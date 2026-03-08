Tiết kiệm điện máy sấy quần áo bằng khăn tắm

Máy sấy là thiết bị hữu ích trong mùa nồm ẩm nhưng lại tiêu thụ lượng điện năng lớn. Để giải quyết vấn đề này, Peter Walsh, chuyên gia dọn dẹp tại Anh, chia sẻ một mẹo nhỏ: chỉ cần thêm một chiếc khăn tắm sạch và khô vào lồng quay cùng mẻ đồ ướt.

Lý giải cơ chế hoạt động, chuyên gia vệ sinh Laura Avila (Mỹ) cho biết chiếc khăn khô đóng vai trò như một "máy hút ẩm mini". Ngay khi chu trình bắt đầu, chiếc khăn sẽ hấp thụ nhanh chóng lượng nước dư thừa từ quần áo ướt. Điều này giúp máy sấy không phải làm việc nhiều để hóa hơi toàn bộ lượng ẩm đó. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của chiếc khăn cũng giúp tách rời các khối đồ giặt đang cuộn chặt, tạo khoảng trống cho luồng khí nóng lưu thông hiệu quả hơn.

Quy trình thực hiện:

Chuẩn bị: Chọn một chiếc khăn tắm sạch, có chất liệu thấm hút tốt (như cotton dày) và hoàn toàn khô ráo.

Sắp xếp: Cho quần áo ướt vào máy sấy, đặt chiếc khăn khô lên trên cùng mẻ đồ và khởi động máy.

Tách khăn (Bước quan trọng): Bật máy chạy khoảng 15-20 phút rồi tạm dừng để lấy chiếc khăn ra ngoài. Lúc này, khăn đã thấm đẫm hơi ẩm từ đồ giặt. Việc lấy ra kịp thời giúp ngăn hơi nước từ khăn quay ngược trở lại quần áo.

Hoàn tất: Tiếp tục chu trình sấy bình thường cho đến khi mẻ đồ khô hẳn.