Đời sống

Cảnh báo lốc sét, gió giật vùng ven biển Hà Tĩnh

P.V
(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về đợt không khí lạnh để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

khong-co-tieu-de-166.jpg
Dự báo từ ngày 3/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay (2/3), phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 3/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh. Gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17 - 19 độ C. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2,0 - 3,0m.

Thực hiện Văn bản số 06/BCĐ-BNNMT ngày 2/3/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển; để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị: đối với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và thông tin kịp thời cho Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Chi cục Thủy sản, các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.

