Đời sống

Vì sao mới đầu tháng 3, Hà Tĩnh đã nắng nóng gần 35 độ C?

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, năm 2026, dự báo thời tiết Hà Tĩnh sẽ nắng nóng hơn so với năm 2025.

Thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng những ngày đầu tháng 3.

2 ngày qua (28/2 và 1/3), thời tiết nhiều khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh có nắng nóng. Ngày 28/2, nhiệt độ cao nhất phổ biến mức 30 – 31 độ C; ngày 1/3, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 33 – 34 độ C, có nơi trên 35 độ C, trời nắng.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, nắng nóng chủ yếu ở các vùng miền núi của tỉnh như huyện Hương Sơn, Hương Khê cũ và một số khu vực khác như phường Thành Sen – trung tâm đô thị của tỉnh.

Thời tiết nắng nóng tập trung chủ yếu ở các địa phương miền núi Hà Tĩnh.

“Thời tiết nắng nóng còn kéo dài tới hết hôm nay – 2/3 với nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 – 35 độ C. Tới ngày 3/3 (tức ngày 15/1 âm lịch – ngày rằm tháng Giêng), một đợt không khí lạnh tràn xuống gây mưa, thời tiết chuyển đổi rất nhanh sang trạng thái rét”, ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thông tin.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh chia sẻ, thời tiết nắng nóng thời điểm trước rằm tháng Giêng không phải điều bất thường. Nguyên nhân do khối không khí lạnh suy yếu, trong khi rãnh thấp phía tây phát triển khiến thời tiết nắng nóng.

Thời tiết mưa gió những ngày tới đây sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh hại lúa phát triển nhanh.

Những năm trước, vào thời điểm đầu tháng 3, nhiệt độ còn cao hơn năm 2026. Điều này là khá bình thường. Ngoài Hà Tĩnh, một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc cũng có thời tiết tương tự.

Theo ông Trần Đức Bá, nắng nóng những ngày đầu tháng 3 năm nay không ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, những ngày tới đây, khi mưa lạnh dự báo kéo dài khá nhiều ngày, nhiệt độ xuống thấp, sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Vậy nên, ngành chức năng và người dân cần phải chủ động các biện pháp phòng ngừa.

“Nắng nóng xảy ra ngay từ đầu tháng 3 dù chỉ kéo dài ít ngày nhưng báo hiệu một mùa hè không dễ chịu như năm 2025”, ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thông tin.

