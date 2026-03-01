Những công dụng bất ngờ của nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu (Air Fryer) không có công dụng chiên (rán). Nó là một chiếc lò nướng đối lưu mini, hoạt động bằng cách thổi các luồng khí siêu nóng di chuyển với tốc độ lốc xoáy. Nhờ khả năng rút kiệt độ ẩm bề mặt và tản nhiệt 360 độ, thiết bị mang đến nhiều công dụng vượt xa giới hạn của gian bếp truyền thống.

Dưới đây là 6 ứng dụng thông minh cùng minh chứng khoa học giúp bạn khai thác tối đa món đồ gia dụng này.

'Luộc' trứng không cần nước

Luộc trứng bằng khí nóng (Air-fried eggs) đang là mẹo được các chuyên trang ẩm thực phương Tây đánh giá cao. Bạn không cần canh nước sôi hay lo trứng nứt vỡ. Cách làm đơn giản là cho trứng lạnh (lấy thẳng từ tủ mát) vào nồi. Đặt nhiệt độ 120-130 độ C trong 10-12 phút cho trứng lòng đào, hoặc 14-15 phút để trứng chín kỹ. Sau đó, vớt ra ngâm ngay vào tô nước đá.

Khí nóng đối lưu xuyên qua các lỗ li ti trên vỏ trứng, làm lớp màng bên trong co lại. Nhờ đó, vỏ bóc ra rất dễ, không bị dính lòng trắng như khi luộc bằng nước.

"Luộc" trứng bằng nồi chiên không dầu đang gây sốt người nội trợ phương Tây. Ảnh: Foodnetwork

'Hồi sinh' đồ ăn thừa, tái chế bánh mì

Lò vi sóng dùng sóng viba làm nóng phân tử nước, khiến đồ ăn cũ (đặc biệt là đồ chiên rán, pizza) bị ỉu nhão và dai nhách. Ngược lại, nồi chiên không dầu là bậc thầy kích hoạt phản ứng Maillard (tạo độ giòn và màu vàng nâu) ở nhiệt độ thấp.

Chỉ cần nấu 3-5 phút ở 160 độ C, luồng gió nóng sẽ làm bốc hơi lớp ẩm dư thừa, trả lại độ giòn rụm hoàn hảo. Bạn cũng có thể cắt hạt lựu bánh mì cũ, trộn chút dầu ô liu và bột tỏi, nướng 160 độ C trong 4-5 phút để tạo thành vụn bánh mì giòn tan ăn kèm súp hoặc salad.

Làm trà detox và sấy hoa quả cao cấp

Không cần tốn hàng triệu đồng mua máy sấy chuyên dụng, bạn có thể tự làm hoa quả sấy dẻo hoặc trà detox (thanh lọc cơ thể) tại gia. Trái cây sấy nhiệt độ thấp giữ trọn vitamin, không bị tẩm ướp đường hóa học hay chất bảo quản.

Cách làm: Thái lát mỏng (3-5mm) các loại quả như táo, cam, thanh long, dứa. Dùng khăn giấy thấm thật khô bề mặt. Xếp một lớp mỏng vào lồng nồi, sấy ở 80-100 độ C trong 30-45 phút (nhớ lật mặt giữa chừng). Bạn cũng có thể sấy dẻo dâu tây hoặc nho để làm món ăn vặt cao cấp, lành mạnh cho gia đình.

Xưởng rang hạt và sấy thảo mộc

Các loại hạt (lạc, hạt điều, hướng dương) khi rang chảo rất dễ cháy vỏ nhưng sống ruột, lại tốn công đảo liên tục. Với nồi chiên, bạn chỉ cần đặt 160 độ C trong 10-15 phút tùy kích thước các loại hạt, nhiệt lượng tản đều sẽ giúp hạt chín vàng ruộm, giòn tan từ trong ra ngoài.

Ngoài ra, nếu mua nhiều hành lá, ngò rí, thì là dùng không hết, hãy đem sấy khô ở 80 độ C rồi cất lọ thủy tinh. Thảo mộc sấy khô có thể bảo quản cả năm để làm gia vị cực kỳ tiện lợi.

Sấy dâu tây dẻo ngon trong nồi chiên không dầu. Ảnh: 163

Khử mùi ẩm mốc, khuếch tán tinh dầu

Vào mùa mưa dầm hoặc nồm ẩm, nhà cửa thường có mùi hôi mốc khó chịu. Thay vì dùng xịt phòng hóa học, hãy biến nồi chiên thành máy tỏa hương thiên nhiên.

Cách làm: Cắt nhỏ vỏ cam, quýt, bưởi, chanh (có thể thêm sả, hương nhu) cho vào nồi, sấy ở 100-120 độ C trong 10-15 phút.

Cơ chế: Khí nóng kích thích các túi tinh dầu trong vỏ trái cây vỡ ra. Quạt đối lưu đẩy hương thơm khuếch tán mạnh mẽ, đánh bay mùi cá tanh, mùi dầu mỡ trong bếp. Bạn có thể cắm nồi ở không gian mở gần phòng khách để mang lại mùi hương tự nhiên, thư giãn cho cả căn nhà. Lưu ý cần rửa sạch lồng nồi khỏi dầu mỡ thức ăn trước khi sấy vỏ trái cây.