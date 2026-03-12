Hotline: 02393.693.427
Đời sống

Chủ động ứng phó tình huống thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Hương Anh
(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong các ngày 12 - 16/3/2026, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 12 và ngày 14/3.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường, các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong các ngày 12 - 16/3, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh...

Bản tin dự báo mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, trong các ngày 12 - 16/3/2026, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 12 và ngày 14/3. Chi tiết tình hình thời tiết các khu vực như sau:

