Mong muốn đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho chặng đường phát triển mới của đất nước, quê hương, các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh đã trình bày chương trình hành động trước cử tri với những cam kết cụ thể. Những “khế ước chính trị” ấy thể hiện trách nhiệm của người ứng cử trước Nhân dân gắn với các mục tiêu phát triển lớn của tỉnh, qua đó mở ra kỳ vọng về nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả, thực chất của các cơ quan dân cử.

Trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, những nội dung cam kết của các ứng cử viên đã gắn trách nhiệm của đại biểu dân cử với các nhiệm vụ trọng tâm và các mũi đột phá chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi: “Chương trình hành động của người ứng cử không chỉ là nội dung bắt buộc trong vận động bầu cử mà còn là căn cứ quan trọng để cử tri đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ am hiểu thực tiễn của từng ứng cử viên. Khi được xây dựng sát thực tiễn, bám đúng chức năng của đại biểu dân cử, mỗi chương trình hành động sẽ trở thành “đề cương”, cam kết trách nhiệm để đại biểu nỗ lực thực hiện trong suốt nhiệm kỳ”.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện cùng cử tri xã Nghi Xuân.

Trong chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để gắn kết chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo của Đảng với hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực thi pháp luật, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri xã Yên Hòa.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh, các ứng cử viên và cử tri kiểm tra niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh.

Với trọng trách của người đứng đầu Đảng bộ và chính quyền tỉnh, các ứng cử viên: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đều xây dựng chương trình hành động gắn với cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trọng tâm là lãnh đạo, điều hành phát triển KT-XH, huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) nhiệm kỳ 2025-2030 bình quân từ 10% trở lên.

Chương trình hành động của các ứng cử viên trước cử tri Hà Tĩnh đều xác định rõ vai trò trong việc tham gia quyết định và giám sát các chính sách liên quan trực tiếp đến những động lực tăng trưởng của địa phương.

Gắn với mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, nhiều ứng cử viên xác định rõ vai trò trong việc tham gia quyết định và giám sát việc thực thi các chính sách liên quan đến những động lực tăng trưởng của địa phương. Các cam kết đều hướng tới mục tiêu đưa các quyết sách từ nghị trường vào thực tiễn, bám sát thực tiễn để tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực phát triển.

Chương trình hành động của ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển theo định hướng “1 trung tâm động lực”, “3 hành lang kinh tế”, “3 vùng đô thị” cùng với kinh tế biển. Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính đề cao việc tham gia hoàn thiện quy hoạch và cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu quả điều hành tài chính công phục vụ các mục tiêu tăng trưởng bền vững của địa phương. Ông Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cam kết đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ các dự án trong KTT Vũng Áng; thúc đẩy mở rộng KKT để tạo dư địa phát triển; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần đưa Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực.

Khu kinh tế Vũng Áng - động lực tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh.

Nếu ở cấp tỉnh, đại biểu HĐND tham gia quyết định các chính sách lớn thì ở cấp cơ sở, đại biểu HĐND xã, phường với lợi thế gần dân lại là cầu nối trực tiếp chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới chính quyền các cấp. Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã tập trung vào những vấn đề thiết thực như phát triển đô thị, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa - giáo dục, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội... được các ứng cử viên HĐND cấp xã nhấn mạnh trong chương trình hành động.

Ông Phạm Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, ứng cử viên đại biểu HĐND phường Trần Phú cho biết, sẽ tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân trên 11%/năm. Các giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; huy động nguồn lực chỉnh trang đô thị, hoàn thiện thiết chế văn hóa, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới mục tiêu phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Cùng với đó, từng bước hình thành các trung tâm thương mại - dịch vụ, phát triển du lịch, ẩm thực gắn với nông nghiệp đô thị.

Những chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, hướng tới thực hiện thành công 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Đây cũng là cơ sở để cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp - những cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Dù là ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh hay đại biểu HĐND cấp xã, điểm chung trong chương trình hành động của các ứng cử viên đều là cam kết lắng nghe ý kiến Nhân dân, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Không chỉ đưa ra các cam kết về phát triển KT-XH, chương trình hành động của các ứng cử viên còn nhấn mạnh trách nhiệm cốt lõi của đại biểu dân cử: đại diện cho tiếng nói của cử tri và giám sát việc thực thi chính sách. Dù là ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh hay đại biểu HĐND cấp xã, điểm chung trong các chương trình hành động là nhấn mạnh trách nhiệm lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời phản ánh và kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đeo bám đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri và tăng cường giám sát việc thực thi Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và HĐND các cấp.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu trò chuyện với cử tri phường Bắc Hồng Lĩnh.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định: Với trách nhiệm vừa là người lãnh đạo của Đảng, vừa là đại biểu ứng cử tại địa phương sẽ nỗ lực đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng. Ông đặc biệt nhấn mạnh việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, đi cơ sở nắm bắt thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan chức năng; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cũng xác định rõ trách nhiệm tham gia quyết định chính sách phát triển và phân bổ nguồn lực cho địa phương nơi ứng cử, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện. Nhiều chương trình hành động nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm của đại biểu với giải quyết những vấn đề thiết thực của địa phương - từ phát triển sản xuất, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống Nhân dân.

Các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh trò chuyện bên lề với cử tri xã Cẩm Bình.

SẼ QUAN TÂM ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ; THU HÚT ĐẦU TƯ PHÙ HỢP ĐỂ TẠO VIỆC LÀM VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG; ĐỒNG THỜI GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG, XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ, QUAN TÂM ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI. Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4

Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 với 6 xã có cơ cấu kinh tế khá đa dạng, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sẽ quan tâm đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nhỏ; thu hút đầu tư phù hợp để tạo việc làm và sinh kế bền vững; đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, quan tâm đến bình đẳng giới. Ông Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11, gắn chương trình hành động với nhiệm vụ phụ trách, cam kết hỗ trợ các địa phương nơi tranh cử thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển chuỗi giá trị, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời hỗ trợ phát triển hợp tác xã và kinh tế hộ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Cử tri theo dõi chương trình hành động của các ứng viên.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, sẽ duy trì thường xuyên việc tiếp xúc cử tri, tiếp thu và chuyển tải tới nghị trường những ý kiến, kiến nghị của người dân; theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị theo quy định. Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, ứng cử viên đại biểu HĐND xã chia sẻ: “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã, tôi sẽ nỗ lực phát huy vai trò đại biểu dân cử, chủ động tham mưu xây dựng và trình HĐND xã ban hành các quyết sách phù hợp để phát triển du lịch, tăng sức hút cho biển Thiên Cầm. Đặc biệt, quan tâm đến việc lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất các giải pháp nâng cao sinh kế của người dân từ phát triển du lịch biển”.

HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG BẦU CỬ KẾT HỢP TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN ĐÃ MỞ RỘNG KHÔNG GIAN THÔNG TIN, TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÔNG ĐẢO CỬ TRI THEO DÕI VÀ TÌM HIỂU ĐẦY ĐỦ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỪNG ỨNG CỬ VIÊN, QUA ĐÓ CÓ THÊM CƠ SỞ ĐỂ CÂN NHẮC, LỰA CHỌN NHỮNG ĐẠI BIỂU XỨNG ĐÁNG. Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “Công tác vận động bầu cử nhiệm kỳ này được tổ chức với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực, phù hợp với yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số. Bên cạnh các hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp theo hình thức truyền thống, các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh còn thực hiện tiếp xúc cử tri theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Cách làm này đã mở rộng không gian thông tin, tạo điều kiện để đông đảo cử tri theo dõi và tìm hiểu đầy đủ chương trình hành động của từng ứng cử viên, qua đó có thêm cơ sở để cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng”.

Công tác tổ chức vận động bầu cử năm nay được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực, vừa trực tiếp, vừa trực tuyến.

Theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng những cam kết trước cử tri sẽ được hiện thực hóa bằng các quyết sách và hành động cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Ông Lê Hữu Thập - cử tri xã Đức Thọ chia sẻ: “Tôi thấy rất rõ sự lượng hóa các mục tiêu và các cam kết cụ thể trong chương trình hành động. Khi mỗi đại biểu thực sự gắn bó với cơ sở, theo sát việc giải quyết kiến nghị của người dân thì các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ có thêm điều kiện đi vào cuộc sống. Còn bà Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre (cử tri xã Phúc Trạch) cho biết: “Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng vào những cam kết hành động của người ứng cử, nhất là những nội dung liên quan đến đời sống Nhân dân, từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng”.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã chuẩn bị chu đáo, bài bản cho ngày bầu cử.

Video: Phố phường Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội lớn. Thực hiện: Tuệ Trang

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã cận kề, mang đến những kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan dân cử. Từ sự lựa chọn sáng suốt của cử tri, bộ máy cơ quan dân cử các cấp sẽ tiếp tục được kiện toàn với những đại biểu đủ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương; phát huy vai trò giám sát và bảo đảm các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong thực tiễn. Đây cũng là biểu hiện sinh động của sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

BÀI ẢNH: THÙY DƯƠNG - VĂN CHUNG - HỒNG HẠNH

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

(còn nữa)

Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.