Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trương Thị Xuân Phương

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương, lựa chọn giới thiệu là một trong những ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhận thức sâu sắc đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự tin tưởng, kỳ vọng lớn lao của các tổ chức và toàn thể cử tri, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và quý cử tri đã quan tâm, tín nhiệm, tạo điều kiện để tôi có cơ hội được tham gia ứng cử, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương.

Bà Trương Thị Xuân Phương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi cư trú và nơi công tác; tích cực tham gia tiếp xúc cử tri định kỳ và chuyên đề để lắng nghe, ghi nhận và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến HĐND và các cơ quan chức năng. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, đảm bảo các vấn đề được phản ánh được xem xét, trả lời và xử lý thỏa đáng.

Thứ hai, không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm công tác và rèn luyện bản lĩnh của người đại biểu dân cử là yêu cầu thường xuyên đối với bản thân, phải luôn chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức mới, trang bị đầy đủ kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động của đại biểu HĐND. Đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để mỗi ý kiến tham gia, mỗi quyết định biểu quyết đều có cơ sở thực tiễn, có tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND tỉnh không chỉ là người tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương mà còn là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Vì vậy, trước hết phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, quan điểm; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị, gần gũi.

Nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Thứ ba, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của địa phương. Tiếp tục xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường đầu tư vật tư, trang thiết bị y tế. Trước hết, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân; chú trọng bổ sung và nâng cấp hệ thống phòng bệnh, giường bệnh, trang thiết bị y tế, thuốc men, hoá chất sinh phẩm…

Nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực y tế thông qua việc xây dựng và triển khai hiệu quả các chính sách thu hút, đào tạo và giữ chân bác sỹ giỏi, đặc biệt là những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời, phải tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi, chuyên nghiệp, có cơ chế đãi ngộ phù hợp, bảo đảm điều kiện học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp bền vững cho đội ngũ cán bộ y tế. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện hiệu quả Đề án 1816 và các chương trình chuyển giao kỹ thuật; triển khai và mở rộng mô hình bệnh viện vệ tinh, tăng cường công tác chỉ đạo tuyến (đào tạo, chuyển giao kỹ thuật...) từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến các cơ sở y tế trong tỉnh.

Bà Trương Thị Xuân Phương nguyện góp sức mình xây dựng ngành y tế ngày càng phát triển.

Xây dựng, củng cố và phát triển phong cách giao tiếp, thái độ ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân. Phát huy truyền thống tốt đẹp về đạo đức công vụ của người làm công tác y tế. Cần tăng cường sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban, ngành và tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, những hành động đẹp, tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế; đồng thời có cơ chế bảo vệ hiệu quả, kịp thời đối với người hành nghề y. Tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục và kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh.

Tôi luôn ý thức sâu sắc rằng, mọi chương trình hành động thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ thực tiễn cơ sở và từ chính những mong muốn, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Vì vậy, cần phải thường xuyên sâu sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội để có tiếng nói phản ánh trung thực, khách quan và trách nhiệm tại Hội đồng nhân dân.