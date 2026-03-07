Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thăng Long

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Thăng Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX.

Được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 9, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm tự hào của bản thân, đồng thời cũng thấy được trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, trước cử tri toàn tỉnh nói chung và cử tri các phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh cùng 2 xã: Đức Thịnh, Trường Lưu.

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tôi sẽ tập trung vào các nội dung chính sau đây:

Một là: Tích cực lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến diễn đàn HĐND tỉnh. Thực hiện chất vấn, giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích về kinh tế, chế độ, chính sách hợp pháp của Nhân dân; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời thỏa đáng các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và ông Nguyễn Thăng Long (hàng đầu, thứ tư từ trái sang) khảo sát tại khu vực đề xuất đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh.

Hai là: Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 hướng đến điều mà Nhân dân đang cần đó là: Xây dựng một chính quyền hành động gần dân, sát dân, thực sự hiệu quả; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất, ứng dụng mạnh mẽ KHCN vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân;

Tham mưu, đề xuất những cơ chế, chính sách tạo thuận lợi để người dân khởi nghiệp, thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân, con em địa phương không phải đi làm ăn xa, mà có nhiều việc làm và thu nhập ngay trên địa phương và quê hương mình.

Ông Nguyễn Thăng Long mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri để có cơ hội cống hiến trí tuệ, sức lực, tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị, thảo luận và cùng quyết định các cơ chế, chính sách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Ba là: Người dân đang cần những cơ chế, chính sách phù hợp để chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, nông thôn mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, thể thao, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trên cương vị công tác của mình, là Bí thư Đảng uỷ phường, Chủ tịch HĐND phường, đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị, thảo luận và để cùng quyết định các cơ chế, chính sách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Bốn là: Sẽ tham mưu, đề xuất một số giải pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh nguồn lực văn hoá, các di tích lịch sử văn hoá của Hà Tĩnh nói chung, cũng như từng địa bàn phường, xã nói riêng.

Đồng thời, tôi sẽ quan tâm xây dựng và phát triển văn hoá trong giai đoạn mới, trở thành thế mạnh, động lực phát triển mạnh mẽ cho Hà Tĩnh, duy trì các phong trào xây dựng đời sống văn hoá tại các khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Năm là: Sẽ quan tâm đề xuất, kiến nghị tại diễn đàn HĐND tỉnh về những giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; có giải pháp trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn, đô thị, khu dân cư, vì đây đang là thực trạng rất đáng quan tâm hiện nay;

Quan tâm thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, kêu gọi các nhà đầu tư cơ sở y tế, bệnh viện chất lượng cao, thiết bị y tế hiện đại để phục vụ tốt nhất cho Nhân dân ngay trên địa bàn Hà Tĩnh và các phường, xã, đồng thời giảm áp lực cho tuyến trên;

Tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, những người có công, gia đình chính sách; tích cực tuyên truyền mở rộng diện bao phủ BHXH; bảo hiểm y tế để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của Nhân dân; thực hiện kịp thời các chương trình, đề án về giảm nghèo bền vững, bảo vệ chăm sóc trẻ em.