Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Ny Hương

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Được đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh và tuổi trẻ tỉnh nhà tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm rất lớn mà bản thân tôi xác định phải hết sức nỗ lực, cố gắng. Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu dân cử, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, gắn bó mật thiết với Nhân dân và cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và là “cầu nối” phản ánh trung thực, kịp thời kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền. Dành nhiều thời gian về cơ sở để sâu sát thực tế, nắm bắt tình hình địa phương. Tham gia giám sát, chất vấn và bám sát theo dõi để góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà động viên các đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Thứ hai, trách nhiệm tham gia các kỳ họp HĐND tỉnh, thẳng thắn thể hiện quan điểm, chính kiến, đại diện tiếng nói cử tri khi tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; tích cực đóng góp nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh sát đúng, phù hợp thực tiễn, hướng tới phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thứ ba, cùng với tập thể Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm. Quan tâm đề xuất các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đối tượng yếu thế, hỗ trợ địa bàn đặc thù, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao tặng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nguồn lực triển khai các phong trào hành động tại lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2026.

Thứ tư, chủ động đề xuất và tích cực tham gia hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, nhất là chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, giáo dục đào tạo, phát triển văn hóa… phát huy hiệu quả vai trò của thanh niên Hà Tĩnh trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Trăn trở trước thực trạng một bộ phận thanh niên rời quê đi làm ăn xa, năm 2024, tôi đã cùng với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 127/2024/NQ-HĐND về Chương trình tín dụng từ ngân sách hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp với quy mô nguồn vốn 50 tỷ đồng. Qua một thời gian triển khai, nghị quyết được đánh giá có sức hấp thu tốt, hỗ trợ hiệu quả cho thanh niên phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương. Thời gian tới, nếu vinh dự được là đại biểu HĐND tỉnh, tôi tin rằng sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi hơn để đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến thanh niên, tạo động lực để thanh niên Hà Tĩnh rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Thứ năm, phát huy thế mạnh của tổ chức Đoàn đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi và người dân hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho người dân, phát triển kinh tế số, nhất là việc hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử; phát triển các mô hình kinh tế thanh niên; nâng cao chất lượng công tác mặt trận, công tác đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế.

Nhiều năm làm công tác đoàn thể từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, được rèn luyện và hòa mình vào thực tiễn phong trào quần chúng, tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người dân và thanh thiếu nhi ở nhiều địa bàn khác nhau trong toàn tỉnh. Tôi luôn tâm niệm rằng: Đã là người cán bộ phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Là một cán bộ trẻ, bằng tinh thần nhiệt huyết cống hiến, cầu thị, học hỏi, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tôi rất mong được là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ để xứng đáng với niềm tin mà cử tri trao gửi.