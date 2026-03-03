Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Ngọc Hoạch

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Sau 26 năm công tác trong ngành TN&MT, tôi trưởng thành từ cán bộ chuyên môn cơ sở đến vị trí lãnh đạo, quản lý với chức vụ Phó Giám đốc Sở TN&MT, nay là Sở NN&MT. Từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, tôi được Thường trực Tỉnh uỷ tin tưởng, điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn. Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn Nguyễn Ngọc Hoạch trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026).

Tôi nhận thức sâu sắc rằng HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Vì vậy, việc được giới thiệu ứng cử không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm rất lớn. Nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, tôi xin cam kết tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, luôn thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; chủ động nghiên cứu, tham mưu HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thiết thực, khả thi nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các mục tiêu phát triển của địa phương.

Thứ hai, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, sâu sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Tôi cam kết chuyển tải đầy đủ, trung thực các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết và thông tin lại kịp thời, rõ ràng cho cử tri và Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn Nguyễn Ngọc Hoạch thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thứ ba, tăng cường giám sát các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và quản lý quy hoạch; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các tồn đọng về đất đai, xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư có giá trị cao vào nông nghiệp, dịch vụ, du lịch; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho Nhân dân; chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thứ tư, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phát huy tối đa lợi thế từng địa phương, đề xuất với cấp có thẩm quyền và HĐND tỉnh để phát triển kinh tế vùng nhằm phát triển du lịch biển; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn gắn với đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng trên địa bàn; kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, từng bước hình thành vùng kinh tế trọng điểm phát triển đa dạng, bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn kết nối với các tổ chức, cá nhân đưa sách về cho các trường học trên địa bàn.

Thứ năm, không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ; giữ gìn phẩm chất người cán bộ, đại biểu dân cử; gương mẫu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương để xứng đáng với niềm tin của cử tri.