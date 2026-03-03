Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Lệ Hà

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Trải qua gần 30 năm công tác với nhiều lĩnh vực như xây dựng đảng và đoàn thể; đã vinh dự được làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ này, tôi tiếp tục được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, cử tri nơi công tác và bà con nơi cư trú tín nhiệm, đề xuất ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thế hệ lãnh đạo Hội LHPN Hà Tĩnh gặp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Hà Tĩnh.

Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn của cá nhân, của tổ chức Hội LHPN Hà Tĩnh, mà còn là trách nhiệm trước bà con Nhân dân và cán bộ, hội viên, phụ nữ Hà Tĩnh. Là một cán bộ nữ, có thời gian hơn 3 năm gắn bó và trực tiếp làm công tác hội, tôi thấu hiểu những lo toan, những vấn đề quan tâm của người dân Hà Tĩnh nói chung và phụ nữ Hà Tĩnh nói riêng.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi cam kết hành động với quyết tâm thực hiện quyết liệt những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, sâu sát, lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời các vấn đề quan tâm của cử tri để đề xuất HĐND tỉnh nghiên cứu giải quyết kịp thời. Tham gia giám sát kết quả thực hiện các chính sách của HĐND tỉnh liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri. Dành thời gian tối đa để đi cơ sở, lắng nghe, nắm bắt trực tiếp, kịp thời những vấn đề của cử tri.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà giới thiệu với các đại biểu về gian hàng và các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ bên lề hội nghị tổng kết Đề án 939 - Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.

Thứ hai, tiếp tục sâu sát với cán bộ, hội viên, phụ nữ để kịp thời đề xuất, triển khai các vấn đề cấp thiết của phụ nữ. Trong đó, tập trung các vấn đề như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên phụ nữ trong giai đoạn mới; công tác an sinh xã hội…

Thứ ba, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh và các địa phương thông qua việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết vào các vấn đề quan trọng của tỉnh, ưu tiên các chính sách như: phát triển giáo dục, y tế, văn hóa để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là vùng tái định cư, các khu công nghiệp; xây dựng môi trường sống an toàn, an tâm, trong lành, văn minh cho người dân, góp phần để Hà Tĩnh thực sự là nơi đáng sống.

Hội LHPN tỉnh thường xuyên quan tâm kêu gọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi ý thức sâu sắc rằng, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự tín nhiệm dành cho cá nhân tôi mà còn là sự gửi gắm niềm tin, hy vọng vào một người đại diện cho tổ chức Hội LHPN của tỉnh - tổ chức đại diện hơn ½ dân số toàn tỉnh.

Vì vậy, tôi mong muốn có cơ hội để thực hiện những nội dung trong chương trình hành động của mình, được làm với quyết tâm vì lợi ích chung trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin ấy.