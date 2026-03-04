Chương trình hành động ứng viên HĐND tỉnh Trần Mạnh Sơn

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Tôi rất vinh dự khi được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và được hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Can Lộc, tôi tham gia ứng cử với mong muốn tiếp tục cống hiến, gần dân, sát dân hơn, lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, làm cầu nối trách nhiệm giữa cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng. Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tôi cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Sắp xếp công việc khoa học, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, chất vấn và đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi.

Lãnh đạo xã Can Lộc kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn.

Thứ 2: Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp xúc cử tri, báo cáo trung thực, đầy đủ với cử tri về kết quả kỳ họp và những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bản thân.

Thứ 3: Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân các xã: Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri. Những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân sẽ được tôi phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đến cùng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Thứ 4: Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ các xã Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Từ sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, công tác an sinh xã hội ở Can Lộc ngày càng được quan tâm.

Thứ 5: Tích cực đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã thuộc đơn vị bầu cử số 7, trong đó tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống giao thông, thủy lợi. Đồng thời, tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, quan tâm phát triển giáo dục, y tế và bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Thứ 6: Tăng cường tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là những cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều tầng lớp nhân dân để có tiếng nói kịp thời, góp phần hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo xã Can Lộc kiểm tra các vùng quy hoạch phát triển của địa phương.

Thứ 7: Tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân. Đây là cơ hội để tôi được gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, tiếp thu những ý kiến góp ý thẳng thắn, chân thành và chịu sự giám sát của cử tri trong suốt quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ.

Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, để có điều kiện thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng các xã Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc ngày càng phát triển.