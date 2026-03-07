Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Huế

Là cán bộ công tác ở cơ sở, trực tiếp tham gia công tác xây dựng Đảng, tôi xác định sẽ nỗ lực phấn đấu, đóng góp trách nhiệm và tâm huyết của mình vào sự phát triển chung của tỉnh. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

1. Thực hiện tốt vai trò đại diện Nhân dân, gắn bó chặt chẽ với cử tri. Duy trì mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú; tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; chủ động nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Lắng nghe, tổng hợp, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ và kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị; yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan về những nội dung còn tồn đọng, kéo dài.

Thông tin công khai, minh bạch kết quả giải quyết đến cử tri. Tôi xác định: người đại biểu phải thực sự là “cầu nối” giữa Nhân dân với chính quyền; nói tiếng nói của dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của dân.

2. Tham gia quyết định các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội, sát thực tiễn cơ sở. Dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, nắm vững chủ trương của Trung ương, của tỉnh; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có trách nhiệm vào các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đặc biệt là các nhóm chính sách: Phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo hướng thực chất, bền vững, gắn với nâng cao đời sống người dân.

Đề xuất tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông liên xã, liên thôn, công trình phòng chống thiên tai.

Tăng cường chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Quan tâm phát triển giáo dục, y tế cơ sở, đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ thiết yếu thuận lợi, bình đẳng.

Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người yếu thế; thực hiện chế độ đối với người có công, gia đình chính sách. Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo theo hướng tạo sinh kế bền vững. Quan tâm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và các chính sách xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, công khai. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chức năng giám sát. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực cử tri quan tâm như: Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Triển khai các dự án đầu tư công, bảo đảm đúng tiến độ, đúng mục tiêu, không lãng phí. Thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, chính sách an sinh xã hội.

4. Giữ gìn phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động đại biểu. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.