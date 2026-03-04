Các tổ bầu cử "chạy nước rút" cho ngày hội non sông

Khu vực bỏ phiếu số 4 (xã Hương Sơn).

Tại khu vực bỏ phiếu số 4 xã Hương Sơn (gồm các thôn: Đại Vường, Công Đẳng, Hồng Kỳ, An Phú, Cửa Nương), không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tổ Bầu cử số 4 đã chủ động triển khai rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền trực quan để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Các thành viên trong tổ không quản ngày đêm bám sát địa bàn, đảm bảo mọi khâu từ trang trí khánh tiết đến chuẩn bị cơ sở vật chất đều được thực hiện tỉ mỉ, đúng quy định.

Ông Nguyễn Trọng Danh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Tổ trưởng Tổ Bầu cử số 4 xã Hương Sơn chia sẻ: “Chúng tôi đang tập trung cao cho việc rà soát biến động cử tri trên địa bàn để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công dân nào đủ điều kiện. Công tác niêm yết danh sách người ứng cử đã hoàn tất tại các điểm trung tâm, giúp người dân dễ dàng tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác của các ứng viên. Bên cạnh đó, tổ cũng đã lên phương án dự phòng cho các tình huống phát sinh, quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri yên tâm đi bỏ phiếu vào ngày trọng đại này”.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử được xã Hương Sơn triển khai đúng tiến độ và quy định của Luật Bầu cử.

Được biết, xã Hương Sơn có 35 người ứng cử, sẽ có 21 đại biểu được lựa chọn đại diện vào bộ máy cơ quan dân cử cấp xã. Sự chuẩn bị chu đáo từ sớm là tiền đề quan trọng để địa phương lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Phường Vũng Áng đảm bảo cơ sở vật chất, không gian sạch đẹp tại các khu vực bỏ phiếu.

Tại phường Vũng Áng, công tác chuẩn bị cũng đang ở giai đoạn "nước rút". Tính đến thời điểm này, địa phương đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri tại 16 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri rà soát được trên toàn phường là 14.621 người. Công tác trang trí, chuẩn bị thùng phiếu, hòm phiếu phụ và các điều kiện cơ sở vật chất khác đều thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và quy định của Luật Bầu cử.

Ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng cho biết: “Với đặc thù là địa bàn có đông lao động ngoại tỉnh và biến động dân cư lớn, Đảng ủy và Ban chỉ đạo Bầu cử phường đã chỉ đạo các tổ bầu cử nắm chắc tình hình thực tế từng hộ gia đình, khu trọ. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo ANTT và an toàn tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu. Mọi công đoạn từ hiệp thương đến niêm yết danh sách đều được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối trong Nhân dân”.

Tại xã Mai Phụ, địa phương có 33 tổ bầu cử tương ứng với 33 khu vực bỏ phiếu. Trong tổng số 38 người ứng cử, cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn 22 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân vào bộ máy cơ quan dân cử cấp xã. Đến thời điểm này, các quy trình chuẩn bị cho bầu cử, hướng dẫn cử tri cách thức viết phiếu và bỏ phiếu đã được các tổ bầu cử triển khai sâu rộng. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở hoạt động liên tục nhằm truyền tải các quy định của Luật Bầu cử đến tận các ngõ xóm.

33 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Mai Phụ đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Tại Tổ Bầu cử số 4 xã Mai Phụ (gồm các thôn: Tây Giang, Tân Phú, Phú Mỹ, Liên Giang và Đông Sơn), công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại nhà văn hóa thôn - nơi đặt điểm bỏ phiếu đã cơ bản hoàn thiện. Các bảng niêm yết được bố trí ở vị trí thuận lợi, dễ quan sát, có mái che bảo quản. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các hội, đoàn thể trong thôn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp công tác chuẩn bị đạt hiệu quả cao nhất.

Bà Trần Thị Thái - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tây Giang, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 cho biết: “Chúng tôi đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu ĐBQH và HĐND các cấp. Hòm phiếu đã được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo tiêu chuẩn và tính thẩm mỹ. Trong những ngày tới, tổ tiếp tục hoàn thiện công tác khánh tiết, trang trí pano, khẩu hiệu và dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khu vực bỏ phiếu. Mục tiêu của chúng tôi là biến điểm bỏ phiếu thành một không gian trang trọng, thực sự là điểm đến tin cậy của cử tri trong ngày hội lớn”.

Các khu vực bỏ phiếu rực rỡ cờ hoa, tạo khí thế sôi nổi trước ngày hội non sông.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH, 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với tổng số 1.124.089 cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Về số lượng ứng cử viên, có 15 ứng cử viên ĐBQH, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Chưa đầy 2 tuần nữa sẽ diễn ra ngày hội bỏ phiếu, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang dần bước vào giai đoạn "nước rút" với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất của cả hệ thống chính trị. Các tổ bầu cử không chỉ đóng vai trò là "cánh tay nối dài" của hội đồng bầu cử các cấp mà còn là nhịp cầu kết nối, hướng dẫn Nhân dân thực hiện quyền lợi thiêng liêng.

Với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng từ cơ sở, tin tưởng rằng, ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; là nơi gửi gắm niềm tin, hy vọng vào những người đại biểu đủ tâm, đủ tầm, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.