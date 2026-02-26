Chuẩn bị chu đáo, tạo khí thế sôi nổi trước ngày bầu cử

Phường Trần Phú gấp rút triển khai các bước chuẩn bị cho công tác vận động bầu cử.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách và xây dựng kịch bản vận động bầu cử đang được các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh thực hiện bài bản, đúng luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại phường Trần Phú, không khí chuẩn bị đang diễn ra hết sức khẩn trương. Với mục tiêu bầu chọn 23 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 từ 38 ứng cử viên, địa phương đã chú trọng trang trí trực quan, sửa chữa thiết chế văn hóa. Hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở UBND và 42 nhà văn hóa tổ dân phố đã được hoàn thiện, tạo diện mạo rạng rỡ, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến từng người dân.

Cán bộ Ủy ban MTTQ phường Trần Phú rà soát các phần việc cần làm, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Phú cho biết: “Để công tác vận động bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, MTTQ phường đã chủ động xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, đảm bảo tính công bằng giữa các ứng viên. Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc công khai chương trình hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử. Đây là cầu nối quan trọng để cử tri nghiên cứu, đánh giá năng lực của 38 ứng cử viên, từ đó cân nhắc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào danh sách 23 đại biểu chính thức”.

Theo ông Khanh, việc gặp mặt ứng viên vào chiều ngày 27/2 tới đây sẽ là bước đệm quan trọng để các ứng cử viên tiếp xúc gần hơn với thực tiễn cơ sở.

Phường Hải Ninh họp triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không riêng phường Trần Phú, tại phường Hải Ninh, Ủy ban Bầu cử cũng đã tham mưu ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo. Đến nay, địa phương đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở và 19 tổ dân phố; tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần.

Ông Nguyễn Huy Trọng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Hải Ninh nhấn mạnh: “Xác định công tác tuyên truyền là “chìa khóa” để người dân phát huy quyền làm chủ, chúng tôi đã chỉ đạo đẩy mạnh thông tin đa chiều qua hệ thống loa phát thanh và mạng xã hội. Mọi quy trình từ lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đến việc niêm yết tiểu sử tóm tắt đều được thực hiện công khai, minh bạch. Mục tiêu cao nhất là giúp mỗi cử tri nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ của mình, để mỗi lá phiếu phát ra đều mang theo niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của địa phương”.

Xã Cẩm Xuyên niêm yết công khai danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các khu vực bỏ phiếu.

Tại xã Cẩm Xuyên, chiều 25/2/2026, địa phương đã đồng loạt tổ chức niêm yết công khai danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các khu vực bỏ phiếu. Việc niêm yết tại nhà văn hóa các thôn giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu kỹ về quá trình công tác và dự kiến chương trình hành động của từng cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Lan (cử tri thôn 5, xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Qua việc niêm yết công khai và tuyên truyền rộng rãi, cử tri chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và tin tưởng vào sự chuẩn bị của chính quyền. Bản thân tôi đã dành thời gian đọc kỹ tiểu sử và chương trình hành động của từng người. Tôi mong muốn những đại biểu được bầu sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và có những đóng góp thiết thực để đổi mới quê hương, đặc biệt là trong các chính sách về nông nghiệp và an sinh xã hội tại địa phương”.

Đánh giá về tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở, ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Xuyên khẳng định: “Đảng ủy, HĐND xã xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Chúng tôi đã chỉ đạo các tổ bầu cử bám sát địa bàn, không chỉ chuẩn bị tốt về hậu cần, kỹ thuật mà còn phải làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng Nhân dân. Sự đồng thuận của cử tri chính là thước đo thành công của cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, mọi phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử đã sẵn sàng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu bầu đúng, bầu đủ số lượng”.

Trên các tuyến đường, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ, tạo khí thế hướng về ngày hội non sông.

Tính đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn tất các bước chuẩn bị theo đúng lộ trình kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Khắp các ngả đường từ thành thị đến nông thôn, sắc đỏ của cờ hoa và băng rôn cổ động đã tạo nên khí thế sôi động. Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đang được chuẩn bị chu đáo với tinh thần đổi mới, thực chất, tránh hình thức, đảm bảo mọi ứng cử viên đều có điều kiện bình đẳng để trình bày tâm huyết của mình.

Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Theo quy định của Luật Bầu cử, thời gian để các ứng viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Do vậy, vận động bầu cử là giai đoạn cực kỳ quan trọng để cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn người đại diện. Chúng tôi yêu cầu MTTQ các cấp phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đảm bảo dân chủ, khách quan và đúng pháp luật. Mỗi ứng cử viên cần xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, có tính khả thi cao. Đây không chỉ là cuộc sát hạch về năng lực mà còn là dịp để củng cố niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho một nhiệm kỳ mới thành công”.

Cũng theo ông Hải, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ chú trọng tập huấn kỹ năng vận động tranh cử cho người ứng cử nhằm thông tin những nội dung cơ bản về trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, về quy định vận động tranh cử. Cùng với đó, về kinh nghiệm lựa chọn nội dung chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH; kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động trước các cử tri.