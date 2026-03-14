Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Thành Sen đã hoàn tất. Cùng với việc trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cũng đã được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng.

Phường Thành Sen có 41 tổ bầu cử, 41 khu vực bỏ phiếu với hơn 59.000 cử tri tham gia. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực trung tâm tiến hành kiểm tra hệ thống điện, lối thoát nạn, bố trí các phương tiện chữa cháy ban đầu tại từng điểm bỏ phiếu, đồng thời xây dựng phương án xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Công tác đảm bảo an toàn PCCC cho ngày bầu cử đã được lực lượng CC&CNCH các khu vực triển khai đồng bộ.

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng CC&CNCH còn trực tiếp hướng dẫn thành viên tổ bầu cử và lực lượng hỗ trợ tại cơ sở những kỹ năng cơ bản trong xử lý sự cố cháy nổ như: sử dụng bình chữa cháy, xử lý sự cố điện và tổ chức chữa cháy ban đầu. Song song với đó, tăng cường kiểm tra các cơ sở nằm gần khu vực bỏ phiếu như: kho chứa hàng, cơ sở sản xuất, nhà ở kết hợp kinh doanh… Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nếu xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bỏ phiếu và an toàn của cử tri.

Chị Phạm Thị Lam - cử tri tổ dân phố 6, phường Thành Sen chia sẻ: “Mấy ngày nay đi qua khu vực bỏ phiếu, tôi thấy công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử rất chu đáo, từ việc trang trí, sắp xếp khu vực bỏ phiếu đến đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC. Người dân chúng tôi rất phấn khởi, mong chờ đến ngày mai để thực hiện quyền công dân của mình”.

Đội CC&CNCH khu vực Hương Khê cũng đã chủ động phối hợp với công an các xã, chính quyền địa phương kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại có nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Đội CC&CNCH khu vực Hương Khê kiểm tra mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" tại các nhà văn hoá thôn - nơi tổ chức điểm bỏ phiếu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các tổ bầu cử sắp xếp, di dời các vật dụng dễ cháy ra khỏi khu vực tập trung đông người; bổ sung bình chữa cháy xách tay tại các vị trí cần thiết. Đồng thời, đảm bảo các lối thoát nạn luôn thông thoáng để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực Hương Khê hướng dẫn thành viên tổ bầu cử tại xã Hương Bình sử dụng bình chữa cháy.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực Hương Khê cho biết: “Đơn vị đã tiến hành rà soát toàn bộ các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, hướng dẫn các tổ bầu cử thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC. Đồng thời, lực lượng cũng xây dựng phương án xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng trực nhằm đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn”.

Công tác đảm bảo an toàn PCCC cho ngày bầu cử cũng đã được Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn triển khai đồng bộ. Đội đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các tổ bầu cử rà soát hệ thống điện, bố trí khu vực bỏ phiếu hợp lý và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu.

Ở xã Hương Sơn, lực lượng CC&CNCH đã phối hợp với các tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, sắp xếp lại khu vực niêm yết tài liệu, đồng thời trang bị thêm bình chữa cháy xách tay để đảm bảo an toàn.

Ông Bùi Hải Anh - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3, xã Hương Sơn cho biết: “Những ngày này, tổ bầu cử đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử. Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất và tài liệu, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC, sắp xếp khu vực bỏ phiếu gọn gàng, thông thoáng để cử tri đến bỏ phiếu thuận lợi và an toàn”.

Cùng với các giải pháp tại cơ sở, lực lượng CC&CNCH các khu vực cũng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương án để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra trong ngày bầu cử.

Công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các điểm bỏ phiếu ở xã Hương Sơn đã được rà soát.

Thiếu tá Nguyễn Chí Thắng - Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn cho biết: “Trong thời gian còn lại trước ngày bầu cử, các tổ công tác sẽ tiếp tục rà soát các điều kiện an toàn tại các điểm bỏ phiếu, nhắc nhở các tổ bầu cử quản lý chặt chẽ nguồn điện, sắp xếp vật dụng dễ cháy gọn gàng và đảm bảo lối thoát nạn luôn thông thoáng”.

Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Với sự chủ động của lực lượng CC&CNCH cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và các tổ bầu cử, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Hà Tĩnh đã được chuẩn bị đầy đủ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.