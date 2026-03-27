Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại phường Trần Phú, ngày 15/3/2026.

Hà Tĩnh đứng top 3 toàn quốc về tỷ lệ cử tri bỏ phiếu



Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thời gian chuẩn bị được rút ngắn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, đặc biệt ở cấp cơ sở… Tuy vậy, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đã ghi nhận kết quả ấn tượng khi tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,99% (xếp thứ 3 toàn quốc sau TP Huế và tỉnh Lào Cai), cao hơn nhiệm kỳ 2021-2026 (99,86%); trong đó có 57 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn Kim Tân), xã Hồng Lộc, ngày 12/3/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi với lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh các nội dung liên quan tới công tác bầu cử.

Với sự đồng thuận cao, cử tri tỉnh nhà đã lựa chọn 9 ĐBQH, 58 đại biểu HĐND tỉnh và 1.351 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả bầu cử đảm bảo hợp lý về cơ cấu, số lượng, thành phần giữa đại biểu nữ, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ, ngoài Đảng, tôn giáo… Đáng chú ý, chất lượng đại biểu tiếp tục được nâng lên khi tỷ lệ đại biểu có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao cấp chiếm tỷ lệ lớn. Điều đó cho thấy, việc lựa chọn đại biểu không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất mà còn hài hòa về cơ cấu, đúng quy định của pháp luật.

Niềm vui của cử tri xã Sơn Kim 1 sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu.

Từ thực tiễn tổ chức thành công cuộc bầu cử, nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng đã được đúc rút. Ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: “Các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể phải xác định rõ cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn dân. Chính vì vậy, cần nắm vững phương hướng chỉ đạo nhân sự của Trung ương, cấp ủy để tổ chức hiệp thương chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các tổ chức phụ trách bầu cử phải chủ động triển khai lịch trình đúng quy định; lựa chọn người có ý thức chính trị tốt, có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm”.

Công tác tuyên truyền bầu cử diễn ra rộng khắp.

Ngoài vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh, thành công của cuộc bầu cử còn có đóng góp quan trọng từ các “mắt xích” ở cơ sở. Ông Phạm Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Phú cho biết: “Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn đạt 100%; 23 đại biểu trúng cử HĐND phường Trần Phú khóa mới đạt tỷ lệ phiếu bầu cao. Cuộc bầu cử được chúng tôi tiến hành đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, dân chủ, đúng luật. Đặc biệt, ý thức trách nhiệm của cử tri và Nhân dân thể hiện khá rõ, thông qua việc tham dự đông đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; tìm hiểu, nghiên cứu danh sách, tiểu sử ứng cử viên…”.

Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo chặt chẽ trong từng khâu, từng bước.

Tại 68 xã, phường còn lại, công tác tổng kết cuộc bầu cử cũng đã được tiến hành bài bản. Đây không chỉ là dịp nhìn lại quá trình tổ chức, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho việc vận hành bộ máy trong nhiệm kỳ mới, khi các địa phương rà soát kỹ các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác rà soát, cập nhật và “làm sạch” dữ liệu dân cư, đảm bảo quyền lợi chính trị của mỗi công dân.

Trao “chìa khóa” niềm tin cho đại biểu dân cử

Khi lá phiếu của niềm tin được trao đi cũng là lúc đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử và từng đại biểu. 9 ĐBQH vừa trúng cử được kỳ vọng nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước.

Kỳ họp lần thứ nhất của HĐND phường Sông Trí (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND; đề ra kế hoạch phát triển toàn diện cho nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi: “Các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời, kịp thời đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn cuộc sống. Cùng với đó, yêu cầu đặt ra là hoạt động giám sát phải thực chất, bám sát những vấn đề cử tri quan tâm, từ đó kiến nghị xác đáng, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đáp ứng sự tin tưởng, gửi gắm của Nhân dân”.

Người dân gửi gắm kỳ vọng cao với đại biểu dân cử.

Ngoài vai trò của mỗi đại biểu, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết 106/2025/UBTVQH15 đã bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện bộ máy cơ quan dân cử. Đáng chú ý là việc tăng cường đại biểu chuyên trách và bổ sung ủy viên chuyên trách tại các ban HĐND, góp phần nâng cao chất lượng giám sát. Ông Lê Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh cho biết: Quy định này giúp các ban chủ động hơn trong xây dựng chương trình công tác, tổ chức giám sát chuyên đề và thực hiện kiến nghị sau giám sát.

HĐND các xã, phường cũng căn cứ quy định mới để bố trí nhân sự phù hợp, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động của các ban, nhất là ở lĩnh vực kinh tế - ngân sách và văn hóa - xã hội. Sự đổi mới đồng bộ về tổ chức, con người và thể chế đang tạo nền tảng để cơ quan dân cử hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả.