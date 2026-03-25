Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND phường; kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND theo đúng quy định.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 25/3, Ủy ban bầu cử phường Thành Sen tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường; Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường; Nguyễn Thị Hồng Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Thành Sen được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, giúp Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của cử tri được nâng cao, tích cực tham gia bầu cử, tạo không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng trong toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thành Sen báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, đúng tiến độ, đúng luật. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật… được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch. Các điều kiện phục vụ bầu cử được bảo đảm đầy đủ, thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Trong ngày bầu cử, công tác tổ chức diễn ra an toàn, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không xảy ra các vụ việc phức tạp. Cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99.95%. Kết quả bầu cử đã lựa chọn được những ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Trần Hậu Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những hạn chế trong quá trình triển khai cuộc bầu cử. Đồng thời tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thành Sen đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031; kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND theo đúng quy định, bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các ban, tổ hội đồng.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thành Sen phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trần Quang Tuấn đề nghị, các đại biểu trúng cử cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã cam kết; phát huy trách nhiệm, giữ vững phẩm chất, mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Trong đó, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, nhất là đại biểu mới, đại biểu trẻ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Tại hội nghị, UBND phường Thành Sen đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo phường Thành Sen tặng giấy khen cho các tập thể...
... và các cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

