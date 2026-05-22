Đại lễ Phật đản - dấn thân phụng sự, đồng hành cùng dân tộc

Tối 22/5, tại chùa Cảm Sơn, phường Thành Sen, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026. Tham dự có Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; các chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có sự tham dự của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành.

Tại buổi lễ các đại biểu, tăng ni, phật tử đã được nghe thông tin về cuộc đời Đức Phật, nghe thông điệp Đại lễ Phật đản phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông điệp nhấn mạnh năm 2026 là giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới sau quá trình sắp xếp địa giới hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện hệ thống pháp luật với quyết tâm phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 - dương lịch 2026 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Đức Pháp chủ kêu gọi chư tôn đức, tăng ni và phật tử tiếp tục dấn thân phụng sự trong tinh thần tỉnh thức, an lạc; phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc và góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành gửi lời chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các vị thượng toạ, đại đức, các chức sắc và tăng, ni, phật tử trong tỉnh lời chúc mừng mùa Phật đản sức khỏe, hạnh phúc, an lạc. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của các chức sắc, tăng, ni, phật tử trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với các các chức sắc Phật giáo tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sau 10 tháng thực hiện chủ trương sáp nhập, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc, tăng, ni tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; đồng hành với cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh...

