Sôi nổi Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

(Baohatinh.vn) - Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh tham gia vòng thi cụm số 3 đã mang đến nhiều phần thi ấn tượng, phản ánh sinh động công tác tuyên truyền trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ngày 20/5, tại xã Kỳ Anh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026 - cụm thi số 3.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi tham dự.

Đại biểu tham dự hội thi.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng; đồng thời đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh; từ đó xác định các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu truyền thông đa nền tảng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Cụm thi số 3 gồm 24 thí sinh đến từ các xã: Toàn Lưu, Thạch Xuân, Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Yên Hòa, Thiên Cầm, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Hoa và các phường: Hải Ninh, Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn.

Thí sinh Hoàng Thị Yến - Đảng bộ xã Kỳ Xuân tham gia phần thi thuyết trình với chủ đề "Chuyển đổi số - từ chủ trương của Đảng đến hành động thực tiễn tại cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".

Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình; phần thi thuyết trình chuyên đề và phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, mỗi thí sinh đã lựa chọn một chuyên đề riêng, cách thể hiện ấn tượng, mang đến cho hội thi những dấu ấn sâu sắc, phản ánh bức tranh sinh động, toàn diện công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi, Trưởng ban Giám khảo đặt câu hỏi cho thí sinh.

Trong đó, ở phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, nhiều thí sinh đã thể hiện sự tự tin, khả năng xử lý tình huống linh hoạt cùng kiến thức chuyên môn vững vàng. Các nội dung trả lời bám sát thực tiễn, góp phần làm nổi bật vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Thí sinh Nguyễn Vũ Huỳnh (Đảng bộ xã Yên Hòa) trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

​Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải nhất cho thí sinh Đậu Thị Anh (Đảng bộ phường Hoành Sơn).
Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải nhì cho thí sinh Nguyễn Mỹ Liên (Đảng bộ xã Kỳ Anh) và thí sinh Văn Thị Mỹ Hạnh (Đảng bộ xã Cẩm Lạc).
Đồng chí Bùi Quang Hoàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải ba cho 4 thí sinh thuộc đảng bộ các phường: Vũng Áng, Sông Trí và xã Kỳ Văn, xã Cẩm Xuyên.
Các thành viên trong Ban Giám khảo hội thi trao giải khuyến khích cho 6 thí sinh thuộc đảng bộ các xã: Cẩm Duệ, Đồng Tiến, Cẩm Bình, Thạch Khê, Yên Hòa, Kỳ Khang.

Sau cụm thi số 3, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 sẽ diễn ra cụm thi số 1 tại phường Bắc Hồng Lĩnh (ngày 21/5) và cụm thi số 2 tại xã Thạch Hà (ngày 22/5).

Qua các vòng thi cụm, Ban Tổ chức hội thi sẽ lựa chọn ra 9 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026.

